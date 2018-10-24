(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)國際特赦組織最新報告顯示，中國在非洲莫三比克挖沙，已嚴重破壞當地環境。

美媒《Quartz》報導，雖然莫三比克北部納貢哈（Nagonha）沙灘景色，相當有吸引國際觀光客的潛力，但中國企業海域礦業（Haiyu Mining Company）的挖沙行為，不止嚴重影響景觀，甚至對當地民衆生活，也造成不可逆的轉變。

報導引述國際特赦組織報告，表示2015年該地發生洪災，導致幾乎滅村後，耆老紛紛表示，他們從來沒有見過這樣的災害，並批評中國企業設備，阻擋濕地河水流動，是洪水的主要原因，還要求中國賠償。

《Quartz》回顧，莫三比克在1992年，才剛結束延續將近20年的内戰，急於復蘇，因此便想到可以用中國投資，來帶動經濟成長。

另外，中國企業還在索羅門群島瘋狂砍伐木材，導致當地生態系統崩潰。請參考下方稍早報導節錄。

（發稿時間：2018/10/19 14:53）

英國《金融時報》報導，美國環保團體全球證人（Global Witness）公佈報告，表示索羅門群島的森林，正在被以可持續速度的20倍，快速採伐中，環境難以負荷。

索羅門群島（翻攝自維基百科）

根據報導，索羅門群島加上鄰國巴布亞紐幾内亞，就佔了中國熱帶木材進口量的一半，但中國沒有要求企業必須提供木材合法、以及可持續性證明。

全球證人報告指出，雖然索羅門群島以其環境優美為賣點，吸引觀光客，但由於其伐木速度，以超過環境負荷，因此現實並不如政府所宣傳的一樣美好。

根據《金融時報》，全球證人警告，若中國繼續不對進口木材，進行適當的檢查，則到最後很可能後果會回歸到中國自己身上，並建議中國加強確認業者木材進貨狀況，以及暫時停止索羅門群島的所有採伐計劃。

索羅門群島是台灣邦交國。

中國企業貪婪挖沙不顧環境 莫三比克漁村遭洪水侵襲近滅村