印尼水壩工程  威脅極危打巴奴里猩猩的存續

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）在「猩球崛起」那部影片裡，大家對那隻溫馴的紅毛猩猩還有印象嗎？他是被列為「極危」的蘇門達臘猩猩，如今和牠一樣生活在印尼蘇門答臘島的另一個猩猩屬，打巴奴里猩猩正面臨人類的水壩工程建建置計畫，所帶來的生存威脅。

法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，環保人士近日提出警告，由中國資助印尼在當地一個水壩工程，亦是中國於2013倡議的一帶一路（Nouvelles Routes de la Soie）中的一支計畫，其為建造從首都雅加達到萬隆的高鐵軌道建設，還有水壩工程建設，預計建造完成後產出510MW的電力。

由於印尼常期受電力不足之苦，時有斷電的情況發生，為了改善供電問題，印尼蘇門答臘水力發電公司(PT North Sumatra Hydro Energy)預計投資16億美元建造一座水壩，促成水力發電，並預定在2022年營運。

然而這座水壩卻選址於Batang Toru叢林附近，也是800隻打巴努里猩猩與其他猿類，如長臂猿、合趾猿、蘇門答臘虎等受威脅極危與瀕危物種的棲息地。據法新社報導，這項水壩工程計畫是由中國銀行與中國民間公司合資，並委由建造三峽大壩的中國水電公司負責建造。

一旦水壩完工，部分靈長類動物的自然棲息地將會被淹沒，道路與電線將從此地經過。在1997年發現「打巴努里猩猩」(Pongo tapanuliensis)的生物學家Erik Meijaard表示，死亡號角將為這些少數物種響起，加上道路開發將帶來狩獵者與居民，到那時候，事情就不妙了。

據科學家檢視印尼蘇門答臘水力發電公司所做的環境衝擊報告，只有少數會危害環境的事項被提及。在2018年8月，印尼環境論壇曾經向准許此計畫的當地省政府提出申訴。

據當地環保人士說，對於野生動物的影響以及生活在水壩下游的社區居民的意見，他們的聲音都未被該電力公司採納。法新社曾試圖聯繫該水力發電公司，但對方拒絕回應。該報轉而詢問其他中國投資伙伴，如中國銀行就證實了他們對此計畫的支持。環保人士希望「這些投資者能正視該計畫對環境與社區所帶來的問題，並能懸崖勒馬」。