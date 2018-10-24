吸引港移民法令要鬆綁？移民署：已較其它地區人民條件寬鬆　若修正須研議

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）日前媒體報載台灣移民法令對港人不友善的問題，移民署今（24）日回應是否要進一步鬆綁港澳居民移居來臺之法令規定，係屬《香港澳門關係條例》規範，若須修正港澳相關法規，仍須由主管機關進行評估，事關整體政策考量，將持續納入研議。

經濟日報報導，根據台灣的移民法令，如果以投資移民方式取得身分，除了必須帶來新台幣600萬元以上的資金，一年內居留時間必須超過11個月，這顯然是不太可能的事，因為香港事業有成的白領工作者常常必須在國際各大城市間出差旅行，台灣的移民法令顯然比較適合不用工作的退休族。

移民署指出，香港及澳門居民來臺投資新臺幣600萬元之門檻已較英國、加拿大等國家低。另依據我國之外來人口來臺投資移民相關規定，臺灣地區無戶籍國民須投資新臺幣1,000萬元，外國人需新臺幣1,500萬元，相較我國對港澳居民，規定投資僅需新臺幣600萬元，已屬寬鬆及優惠，且在臺居留期間即可享有全民健保之福利。

移民署指出，就投資移民居留、定居部分，自定居(歸化)申請日往回推算，港澳居民連續居留滿 1年，1年內得出境30日 (當日入出境者，以1日計算) 或連續居留滿2年，且每年在臺居住270日以上，即可申請在臺定居。外國人在我國合法連續居住5年，每年居住超過183天，始得申請歸化，取得歸化許可後，身分轉換為臺灣地區無戶籍國民，還須於1年內放棄原母國國籍。

臺灣地區無戶籍國民在臺居留期間則須連續居住1年(不得出境)，或居留滿2年且每年在臺居住270日以上，或居住滿5年且每年在臺居住183日以上者，始得申請在臺定居。相較外國人或臺灣地區無戶籍國民來臺定居之法令規定，港澳居民之規定較為寬鬆，且港澳居民取得我國身分證後，不必放棄港澳居民之身分，較外國人或中國地區人民來臺設籍後，必須放棄原母國國籍或中國戶籍之規定亦較為寬鬆。

移民署表示，是否要進一步鬆綁港澳居民移居來臺之法令規定，係屬《香港澳門關係條例》規範，若須修正港澳相關法規，仍須由主管機關進行評估，事關整體政策考量，將持續納入研議。