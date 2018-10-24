臺美合作培育太平洋領袖　酈英傑：沒有比臺灣更好的夥伴

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 綜合報導）外交部今（24）日舉行「太平洋島國青年領袖培訓計畫」結訓典禮，美國在臺協會處長酈英傑致詞時，除了高度肯定臺灣對太平洋島國作出的貢獻，也重申美國促進印太地區穩定、尋求合作夥伴關係的承諾。

週三的典禮中，包括美國夏威夷東西中心代表巴尼克（Nick Barker），以及帛琉大使歐克麗（Dilmei L. Olkeriil）、索羅門群島大使王哲夫（Joseph Waleanisia）、諾魯大使簡慈珠（Chitra Jeremiah）及吐瓦魯大使凃莉梅（Limasene Teatu）等太平洋島國駐臺使節也共同出席，見證22位青年領袖完成在臺灣的訓練課程。

酈英傑（William Brent Christensen）在致詞中高度肯定臺灣辦理此類培訓，並指出臺灣在經濟、社會、衛生、教育和環境等領域都是世界的領袖，不僅解決了這些領域的諸多挑戰，且臺灣也願意與鄰近夥伴分享應對這些挑戰的經驗，「臺灣是我們最好的夥伴」。

提及臺美共同合作辦理的全球合作暨訓練架構（GCTF）一系列活動，酈英傑表示，臺灣也展現了領導能力，召集了區域及世界上的夥伴，一同分享經驗並建構一個以專家為主的長久性網絡，「我希望各位在這裡所建立的網絡能持續在未來多年結出豐碩的成果。」

外交部則表示，太平洋島國青年領袖培訓計畫已逐漸成為區域中最具代表性的領袖培訓計畫之一，充分彰顯臺美關係緊密友好，以及兩國共同推動強化太平洋島國地區永續發展所需的能力建構。

副總統陳建仁日前接見青年領袖時則提及，透過此項計畫，青年領袖能彼此建立聯繫，並在多元中找到共通性，「臺灣與美國智庫夏威夷東西中心共同資助這項培訓計畫，即是透過各位領袖投資未來。」

此外，酈英傑也在致詞時重申，美國是一個太平洋國家，美國藉由印太戰略展現對印太區域自由市場、良善治理，以及區域穩定的承諾，「我們與太平洋島國合作，共同應對一系列的挑戰，包括推動永續成長和繁榮，解決環境挑戰和強化我們人民之間的關係。」

根據外交部，太平洋島國青年領袖培訓計畫是由美國國務院倡議，並由外交部外交學院與東西中心（East-West Center）自2013年起合作推動。來自太平洋島國的青年領袖每年分別在東西中心及外交學院展開為期約三個月的訓練課程。

今年的青年領袖分別來自帛琉、斐濟、萬那杜、新幾內亞、東加、吉里巴斯、大溪地、吐瓦魯、西薩摩亞、馬紹爾群島、索羅門群島與諾魯等地，並於9月17日至10月24日在臺灣接受訓練。

外交部提及，此計畫配合聯合國永續發展目標（SDGs）及太平洋島國共同關注的重點，內容涵括氣候變遷、綠能、環保、衛生福利、農漁業、經濟發展、災害防治、教育、性別主流化、文化傳承，以及原住民等議題，並透過各項講座、拜會與參訪，深化學員與我國各界的互動及交流。