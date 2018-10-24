第5屆新住民及其子女築夢計畫　報名截止延至11月9日

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）為協助新住民及其子女完成夢想，並幫助國人認識他們在這片土地上的用心付出與貢獻，內政部移民署今年再度辦理「新住民及其子女築夢計畫」影片徵件，由於報名踴躍，今移民署宣布延長收件截止日從10月31日延至11月9日，歡迎新住民及其子女共襄盛舉。

移民署表示，希望藉由計畫的辦理增加大眾對新住民及其子女的瞭解與認識，提升尊重多元文化素養知能，並以生動活潑的方式，讓民眾感受政府照顧輔導新住民之用心。

去年度圓夢計畫得獎者陳長花女士，她的「我的蚵學家」夢想，是希望將家中養蚵事業轉型，透過安排遊客蚵棚巡禮、影片欣賞、蚵殼鑽孔、串蚵、剖蚵以及品嚐蚵等一系列導覽體驗，將家園和養蚵產業變成是嘉義縣東石的觀光景點之一，同時也希望藉此推廣東石蚵產，增加就業機會，使年輕人能回鄉發展，讓更多人知道白水湖這個小漁村，品嚐他們最鮮甜的鮮蚵。

今年計畫主題題目自訂，但須與國內新住民及其子女之教育、家庭、文化、工作、社會服務、生活等議題有關。11月9日截止收件後，將由五位專業評審選出個人組15件、及家庭組10件共25組獲獎者，每組提供最高新台幣7萬元之築夢獎金，名單將在11月下旬公布，獲獎者的築夢期程預計在今年底12月至明年3月。

甄選標準包括夢想可執行性占30%，夢想的創意性及是否能引發大眾對潛在問題之重視占25%，夢想是否具影響力及啓發性占25%，另夢想持續性占20%。

移民署歡迎符合資格之新住民及其子女，於報名期限內在本計畫線上報名系統(https://goo.gl/z4hhWs)先行申報，再將計畫書及報名表等相關證明資料以掛號至本署移民事務組「第5屆新住民及其子女築夢計畫活動小組」收，寄件地址「10066 臺北市中正區廣州街15號5樓」。