2018 IESF世界電競賽在高雄　戴資穎熱血代言、全聯暖心宣傳

（台灣英文新聞／體育組 綜合報導）由中華民國電子競技運動協會（CTESA）主辦、台灣電子競技聯盟（TESL）執行的「2018 IESF 世界電競錦標賽」（10th Esports World Championship），即將在下個月也就是11月9日至11日在高雄巨蛋登場，刺激的賽事與精采表演，勢必讓電競迷嗨翻！

主辦單位特別邀請世界羽球球后戴資穎(下圖)拍影片作宣傳。另外全聯版的暖心影片，也希望澄清外界對電競比賽的誤解，呼籲民眾一起到場為選手們加油。

圖片來源: 「2018 IESF 世界電競錦標賽」宣傳影片

「2018 IESF 世界電競錦標賽」賽程方面，每天都有《英雄聯盟》、《CS：GO》與《鐵拳7》三個電競項目的比賽，玩家可以選擇喜歡的賽事進行觀賞，也能在線上不同頻道收看不同項目的比賽，除了讓人熱血沸騰的電競賽事以外，世界電競錦標賽將會比照國際級的運動會模式，有各國選手繞場、行政首長宣誓、升會旗儀式等。

此外，開幕表演將由金曲歌王蕭敬騰獨挑大樑揭開序幕並帶來精彩演出，閉幕式則由女神級歌后「Hebe」田馥甄，為這場世界級的電競盛會劃下完美句點。

活動訊息

購票連結：http://2018iesf-wc.com.tw/ tw/ticket-info

活動日期：2018/11/9 (五)～2018/11/11 (日)

活動地點：高雄巨蛋（高雄市左營區博愛二路757號）

售票時間：2018／7／21 (六) 中午12 點

購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店

其他活動詳情可洽:

台灣電子競技聯盟 (TESL)官網超連結 或 官方臉書

中華民國電子競技運動協會（CTESA）官方臉書