救台股！勞退基金撥款140億元　即日起進場護盤

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）台股近日跌跌不休，勞退基金107-1的420億元救市基金終於解凍，並突破指數授權障礙。

有媒體引述法人透露，今（24）日勞退基金正式撥款140億元給七家投信，即日起進場護盤。政府要求代操投信3日內全數進場，主要鎖定台積電、聯發科等權值股，將成為救市指標。

自由報導，台股今（24）日曾跌到9668點，指數創去年4月下旬以來的新低。在「國家隊」進場救火後，指數開始往上拉升，且在光電、電子、百貨等類股撐盤下，指數一度站上9800點關卡。終場指數下跌15.8點，收9759.4點，成交量1232億元。

另據中央社報導，立法院財政委員會24日審查稅捐稽徵法部分條文修正草案，立委質詢時指出，美中情勢緊張導致「台股跌得兇」，財政部長蘇建榮答覆，國安基金都在密切關注發展。

國安基金雖未進場，但政府基金救市動作一波接一波，繼先前勞退及勞保基金撥款420億元進場投資台股，緊接著退輔基金也於日前啟動50億元資金 ，今日勞退基金107-1再度撥款420億元進場，合計近期進場的政府基金資金已達610億元。

經濟日報報導，今日撥款的代操資金，主要投資「台灣永續指數」成份股，委託資金達420億元，於今年4月完成招標，遴選七家業者代操，每家撥款60億。但因台股處於萬點高檔，直到今天才決定先撥款140億元進場。

獲選的7家投信業者包括統一、復華、安聯、國泰、保德信、台新、群益。

據台灣指數公司公告，台灣永續指數前十大成分股，依序有台積電、鴻海、聯發科、南亞、國泰金、富邦金、中華電、中信金、統一和台達電等大型權值股。