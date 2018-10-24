連結在地情感  2018鬧熱關渡節10/27邀民眾一同鬧熱

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）｢2018鬧熱關渡節」將於本週六（27）日登場，今年規模更勝以往，囊括鬧熱游街、鬧熱市集，及鬧熱匯演，呈現關渡地區獨有之藝術人文氣息。

主辦單位國立臺北藝術大學表示，今年以「我家門前有河」為主題，傳遞關渡地區與淡水河緊密相連的發展，盼能喚起民眾對環境的重視，更成為串起社區情感的橋樑。

北藝大陳愷璜校長表示，城市是需要行銷的，始自2015年的鬧熱關渡節，運用在地資源，讓關渡里民、企業、民間團體等近50個合作夥伴共同協力，展現淡水河岸的關渡在地特色。台北市觀光傳播局陳思宇局長則表示，城市之形成少不了歷史的堆疊與人文厚度的累積。觀傳局與北藝大連續合作四年，透過觀光在地化，讓來台北的旅客能感受到在地人的熱情。

今年的「鬧熱游街」規劃水陸並進，水上划舟以手工打造的獨木舟，橫渡基隆河，航向淡水河；陸上踩街則以水岸聚落的生活經驗取材，參與團隊裝扮如「海洋之王」、「美人魚」及「水鳥翱翔」等主題，展現各隊創意。

「鬧熱市集」將於上午10點開市，邀集具在地特色、藝術手創等攤位共襄盛舉，歡迎民眾來挖寶。連續三年推出的關渡護照，今年內容更串連近70個關渡在地商家，規劃集章活動，以消費、打卡集字章，只要集滿「我家門前有條河」七個字，即可於活動當天兌換精美小禮物。

另由台北航運公司推出的「鬧熱遊河」限定活動，當天特別開設4班船班，讓民眾由水上遊歷關渡，憑關渡護照即享優惠價。「鬧熱匯演」除在地團體的演出外，尚有臺北藝術大學各系所帶來的藝陣演出，而曾參與法國亞維儂藝術節的Circus PS方式馬戲團，亦將帶來精采表演。

詳情可上活動官網查詢。

鬧熱游街--划舟活動（圖／鬧熱關渡節官網）

鬧熱匯演（圖／觀傳局）