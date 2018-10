簡又新專欄 – 地球永續與人類生活如何從中找到平衡點?

劍橋大學日前發佈一篇「2018商業與永續發展趨勢」(8 business & Sustainability trends that will define 2018)的報告。劍橋大學有永續領導力學院(Cambridge Institute for Sustainability Leadership, CISL),對永續領導有相當的研究以及提供優質的教育訓練,該學院為此召集許多高級研究員、企業機構董事及專有專精的各領域學研生等進行內容撰寫,並探討下列相關議題。

反覆的波動現象係新常態,氣候變遷影響各層面使得不確定性、複雜性增加,影響企業發展不同面貌。氣候變遷影響企業與人類的發展,近年高緯度的國家陷入日趨嚴重的森林大火或是其他國家陷入水災、高溫少雨等現象,都顯示氣候變遷日趨加劇,連帶影響人類的生活。

未來永續發展將成為全球業發展的面貌,從國家的貧富懸殊、生活壓力及千禧年後出生的年輕人價值觀改變、追求自我實現、尊重及生存權,都是未來所應面對的問題。人跟機器的問題,則是面對工業4.0的時代來臨,AI人工智慧技術愈來愈強,工廠的人力轉為全自動化,未來將愈來愈多人失業,進而出現人民與機器人間的失衡問題。

世界發展帶動永續發展方向,如中國、日本、印度、東協國家,經濟產值皆會影響世界經濟的走向。塑膠棄物問題逐漸浮現,各國開始重視塑膠廢棄物對於海洋與陸地的污染問題,並展開各項嚴禁塑膠使用政策;各國並依《巴黎協定》訂定的二氧化碳的排放量揭露於國際社會,呈現永續環保之透明化程度。最後我們所要面對的是如何過無煤等化石燃料的生活?禁用煤之後會有那些影響呢?端看各國如何調整能源的使用。

▲八仙山國家森林遊樂區十文溪。(照片來源:林務局)

全球足跡網路(Global Footprint Network)組織將相關複雜量化問題進行簡化、進而推測出每一年的「地球超載日」(Earth Overshoot Day),將原物料開採進行量化分析、評估可否供應全人類使用;將抽象概念轉換成實質的資料,並根據各國的KPI進行比較並量化永續觀點。

其基本觀念是可回收已用過的物料與材料進行回升再利用;然而2018年地球超載日為8月1日,亦就是在這個日期之前,所有的原物料與原材料都應回收循環再利用,而過了這個日期,地球已經呈現超載狀態。以2017年相比,去年的地球負載日是落在8月2日,今年則提早了1天,顯示人類自1970年開始到今日,消耗資源的不僅快速、更是地球生態系的1.7倍,換言之,生態資源來不及供應人類使用。

2018地球超載日詳列如後;美國為3月15日、加拿大3月18日、丹麥3月20日、新加坡4月15日、瑞士5月7日、英國5月8日、日本5月10日、中國6月15日、巴西7月19日、泰國9月19日、越南則是12月21日。

根據前述國際組織所做的統計,可以協助吾人暸解各項永續發展的進程及問題,因此為了地球的永續,我們應該要節省相關資源的使用及做好永續的工作使其發揮更大效用。

▲阿里山國家森林遊樂區小笠原山。(照片來源:林務局)

林靜怡/編輯整理,臺灣永續能源研究基金會授權刊出。