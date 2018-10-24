打擊假新聞　蔡總統：樂見臺美加強合作

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）總統蔡英文今（24）日接見美國智庫訪問團時表示，假新聞常被用來打擊民主價值，她很樂見臺美在這項非傳統安全領域強化合作，也期待未更多理念相近的國家一起分享資訊及交流。

蔡總統週三會見華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）訪團時表示，面對不實訊息帶來的挑戰，所有民主社會必須一起合作，讓人民、媒體可以共同捍衛民主自由價值。

提及上週外交部、美國在臺協會（American Institute in Taiwan），以及臺灣民主基金會共同舉辦的「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊，蔡總統指出，在印太地區及世界其他區域，不實訊息常常被用來破壞人民對於國家政府，甚至民主價值的信心，因此她樂見臺美在這項非傳統安全領域強化合作，也期待未來有更多理念相近的國家，一起分享資訊、討論交流。

該工作坊為臺美全球合作暨訓練架構（Global Cooperation and Training Framework）的系列活動之一，邀請來自印太地區12國媒體人士、學者專家，以及官員到臺北參加為期兩天的活動。

蔡總統也表示，要打造一個自由、開放的印太區域，更需要根據當前國際情勢在傳統安全領域做更完整的評估與準備。她提及，臺灣人民不會屈服於壓力，「面對挑戰民主的勢力，過去兩年，臺灣不斷提升國防自主，展現自我防衛的決心。」

提到美國副總統彭斯（Mike Pence）日前在哈德遜研究所的演講中，肯定臺灣民主的成就，蔡總統表示，臺灣將持續與理念相近的國家站在一起，推廣一個自由開放的未來。她也感謝川普（Donald Trump）政府依據《臺灣關係法》（Taiwan Relations Act）兩度宣布對臺軍售，展現對民主臺灣的支持。