「全球企業永續論壇」11月登場   認識國際SDGs、CSR商業模式

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）為了應因全球氣候變遷，呼應聯合國於2015年通過「2030永續發展議程」及其17項永續發展目標，永續發展目標聯盟將在11月22-23日在圓山大飯店舉辦「全球企業永續論壇」，屆時將有來自英、美、日、星、馬等十餘國的知名講者、逾千位國內外專家貴賓出席。

永續發展目標聯盟(Alliance for Sustainable Development Goals, A·SDGs)表示，下個月即將登場的「全球企業永續論壇」(Global Corporate Sustainability Forum, GCSF)以「Actions for Corporate Sustainability」為主題，涵括數大活動主軸：「GCSA全球企業永續獎」暨「TCSA台灣企業永續獎」頒獎典禮、GCSF特邀專題演講。

該聯盟還說，在GCSF特邀專題演講方面，將有勤業眾信(Deloitte)、安永(EY)及資誠(PwC)三大會計師事務所之企業永續工作坊、以及與聯合國密切相關之地方政府永續發展理事會(ICLEI- Local Governments for Sustainability)永續工作坊、BSI英國標準協會台灣分公司「BSI國際永續標準年會」、國立臺北大學商學院合辦之「CSR學術論文研討會」，以及「台灣、國際CSR/SDGs案例講座分享」等。

「全球企業永續論壇」將邀請來自英、美、日、星、馬、泰、印尼、菲、港等十餘國家之知名講者、超過百位的國際嘉賓，以及國內外千餘人次參與此活動。主辦單位期盼藉此國際盛會，讓與會來賓瞭解國際SDGs、CSR的績優作為及商業模式，不僅成為企業永續發展的領導者，更透過世界級的舞台，讓世人見證台灣各領域的最佳永續實踐。

「全球企業永續論壇」自即日起開放報名與會，相關議程及購票資訊等敬請至官方網站，或Accupass售票網站頁面查詢。

「永續發展目標聯盟」(Alliance for Sustainable Development Goals, A·SDGs)是由台灣永續能源研究基金會共同發起結合企業、政府機關、學研機構與非營利組織等跨領域利害關係人攜手於2018年8月21日於台北成立，結合各界力量推動由聯合國於2015年通過「2030永續發展議程」（2030 Agenda）及其17 項永續發展目標（Sustainable Development Goal, SDGs），全面提升永續競爭力。

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