物種滅絕加速　地球哺乳動物恐需逾500萬年復原

(台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導) 還記得地球最近一次的大滅絕嗎？那是距今6,500萬年前，由一顆隕石造成的物種滅絕。最近一篇新研究報告指出，第六次大滅絕已經開始，而這次的肇因不是源自自然現象而是人類。

法媒《Hitek.fr》網路雜誌報導，由丹麥奧胡斯大學（Aarhus University）和哥德堡大學（University of Gothenburg）於10月15日聯合發表於《美國國家科學院院刊》(PNAS)的研究報告指出，人類的消費習慣導致生物多樣性的退化，將需耗費數百萬年才能恢復到原本的狀態。

研究人員從現有哺乳類的數據還有已經消失的哺乳動物的數據進行研究，然後將這些數據與可用於未來50年導致物種滅絕的有關訊息做結合。再透過模擬的方式，依據大自然現在的節奏進行推演，發現在人類不做出改變的情況下，生物多樣性所需的復原時間將達百萬年之久。至於地球上最具象徵性的哺乳動物，則需300-500萬年的時間才能回復原有的數量。

研究人員以劍齒虎與尖鼠科為例，劍齒虎的近親只有4種，而尖鼠科則有百種，「假如近親較少的稀有物種一旦被滅絕，該物種在地球演化的枝幹等同整個被砍斷」奧胡斯大學的古生物學家馬特戴維斯（Matt Davis）說道。

最後，研究人員認為黑犀牛與大象還有其他大型哺乳類動物，都是人類對環境破壞的第一個受害者。研究小組將繼續有關研究，並專注在進化獨特性的瀕危物種上，以限制可能造成其永久滅絕的風險。