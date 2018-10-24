(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)日前台鐵普悠瑪號脫軌一事，引起民衆關注，而國外媒體也相當關心此事進展，尤其是和台灣關係密切的日本。《日本經濟新聞》甚至做了一篇專題報導。來看看報導怎麽說。

報導引述銘傳大學教授馬士元説法，表示我國近年，都耗費資金建設華麗的基礎設施，卻不願意花錢維護老舊設備，且維修人員也不夠。另外，馬士元還強調，台鐵組織過於僵硬，並缺乏安全管理的意識。

《日本經濟新聞》回顧，台鐵過去兩年，共發生了7次脫軌事故，雖然前幾次都幸運未有重大死傷傳出，但這次普悠瑪號悲劇，凸顯出台鐵扭曲的組織形態。

報導介紹，台鐵受到政治壓力，而無法提高票價，導致出現慢性經營問題，且又必須獨自擔負東部交通的責任，壓力沉重。另外，報導還表示，台鐵繼承國民黨獨裁時代的組織僵固問題，因此已多次傳出民營化聲音，但都遭到内部人士反對，無疾而終。

《日本經濟新聞》拿台灣高鐵做比較，表示雖然一開始也有出現赤字問題，但該公司有民間資金，與台鐵經營模式不同，甚至還在2016年上市。

報導指出，台灣東部有許多觀光名聲，吸引日本、歐美、以及東南亞觀光客前往，而他們多半選擇搭乘台鐵。因此，《日本經濟新聞》強調，不僅僅台灣人在關心，台鐵能否做出根本性改革，徹底防止類似悲劇再度發生。

日經：普悠瑪號脫軌全球關注 台鐵應徹底解決内部管理問題