【現場影片】羅馬地鐵手扶梯暴衝　至少20傷

（台灣英文新聞／宇妍 綜合外電報導）義大利羅馬市中心的「共和國廣場」地鐵站（Piazza Repubblica），當地時間周二（23日）晚間發生手扶電梯突然失控，加速往下暴衝的意外。

從網路瘋傳的影片(如下)，可以看到乘客紛紛從手扶梯急速滾下，導致人疊人、互相踩踏的情形。 當地消防單位表示，這起事件至少導致20人受傷，其中大部分是來看CSKA Moscow 與Roma兩支足球隊冠軍爭霸戰的俄羅斯球迷，有7人傷勢嚴重。

該地鐵站在事發後緊急關閉，負責營運的羅馬地鐵強調，手扶梯每個月都進行例行檢查及保養，事故原因有待調查。

羅馬市長維吉妮雅拉吉（Virginia Raggi）則引述目擊者說法稱，事故前有多名俄國球迷，在手扶梯上一邊唱歌、一邊猛力跳舞。