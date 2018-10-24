(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)我們日前報導，俄羅斯網軍開始加強對西方國家行動。當然，該國網軍也有對美國下手，試圖干擾期中選舉。對此，美國表示將開始追蹤這些行為。

日本《時事通信》報導，美國將開始對試圖干擾期中選舉的俄羅斯網軍，進行追蹤及警告行動，以對抗該國日益增強的網路攻擊。

報導引述美國媒體説明，表示美國將先確認駭客，並監視其行動後，再直接告知這些人，他們恐會成為起訴或制裁的對象。

以下節錄自稍早報導。

（發稿時間：2018/10/19 10:13）

日本《NHK》報導，歐盟於18日，舉行高峰會第二天議程，討論歐洲地區的安全議題。其中荷蘭政府表示，負責調查俄羅斯使用化學武器情形的禁止化學武器組織，竟疑似遭到俄國情治單位網軍進攻。

對此，根據報導，歐盟加盟國領袖一致表示，這是敵對性的網路攻擊，並強調將對相關人物實施制裁，但避免直接批評俄羅斯。

（發稿時間：2018/10/20 10:52）

日本《NHK》報導，美國司法部在當地時間19日，表示起訴了一名涉嫌干預美國期中選舉的44歲俄羅斯女子。

根據報導，這名女子涉嫌協助俄國網戰組織管理資金。美國指控，該組織成員僞裝成美國人，在社群網路上散步大量移民、槍支管制、種族等消息，以煽動美國政治緊張。

《NHK》引述美國媒體報導，表示這是第一次，有人因涉嫌干預下個（11）月的美國期中選舉，而遭到檢控。

拒絕俄羅斯網軍干預期中選舉 美國將警告駭客小心遭起訴