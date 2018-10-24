搭首班普悠瑪　賴揆：普悠瑪全面體檢

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵普悠瑪21日宜蘭事故路段，今(24)日清晨恢復雙向通車，行政院長賴清德搭首班普悠瑪前往新馬車站視察。賴清德上車前受訪表示，會全面體檢普悠瑪，彎道會減速慢行確保安全。

綜合自由與中央社報導，台鐵普悠瑪翻覆事故地點經搶修後，今天清晨恢復雙線通車，第一班列車在5時28分抵達新馬車站。行政院長賴清德今天一大早搭乘第一班普悠瑪列車，由台北出發至花蓮。

賴揆表示，今天普悠瑪第1班列車重新出發，所以他帶行政院的同仁搭車，要讓國人有信心，也讓花東的旅客有信心。

賴清德說，他代表行政院感謝事故後宜蘭縣政府、中央政府各單位及參與救災的每個人。另外，感謝台鐵同仁在12小時左右，西正線就雙向通車，也如期在3天內，東正線雙向通車。

賴清德表示，普悠瑪已再次行駛，他率行政院同仁一起搭乘，一定是已確認安全。

未來行政院會進行普悠瑪的體檢與台鐵的體檢，也會成立運輸安全委員會，面對未來陸海空重大事件有獨立的委員會調查，以增加社會公信。希望讓花蓮縣與台東縣民眾，及到花、東旅遊旅客有信心，請大家支持。

報導指出，今天抵達花蓮後，賴揆將在中午前返抵宜蘭視察新馬車站，隨後訪視羅東鎮聖母醫院、羅東鎮博愛醫院、宜蘭市陽明大學附設醫院等。

台鐵6432車次普悠瑪列車21日下午在新馬站高速出軌傾覆，造成18死、190人受傷，東部鐵路交通也一度中斷。經台鐵工程人員搶修， 22日先恢復新馬站西正線通行，東正線也在整修後於今晨通行，恢復雙向正常通車。