中國廣東省登革熱疫情攀升 台商染登革熱返台

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）入秋天氣漸涼，但仍不時傳出登革熱疫情，尤其中國廣東省疫情更進入流行高峰期，一名60歲台商返台後於10月中發病。衛福部疾病管制署今（23）日提醒，前往廣東省的民眾返國後，如有疑似症狀應儘速就醫並告知旅遊史，以利及早通報、診斷與防治，避免疫情於國內社區傳播。

引述聯合報報導，疾管署表示，該廣東省境外移入個案，為一名北部60歲男性台商，返台後於10月中旬發病，出現發燒、紅疹等登革熱典型症狀，所幸該病患警覺性高，發病當天馬上就醫，及早通報確診，住院3天就順利出院。

中國廣東省今年疫情較2015年至2017年同期平均病例數明顯升高，本土病例由8月的204例上升至9月的948例，17個地區出現本土病例，廣州及湛江市多處發生疫情。

另外，國內部分，疾病管制署也公布新增4例本土登革熱病例，均居住台中市，為3男1女，年齡介於20多歲至60多歲，分別居住東區東信里、太平區新城里、太平區勤益里及大里區永隆里，於10月9日至18日發病。

今（2018）年截至目前國內共計157例登革熱本土病例，為台中市89例、新北市43例、高雄市11例、彰化縣8例、台北市及嘉義縣各2例、桃園市及台南市各1例。

疾管署呼籲，國內本土登革熱疫情雖逐漸趨緩，但民眾仍應保持警覺，除做好防蚊措施、定期清理戶內外積水容器外。

另計劃前往登革熱流行地區的民眾應加強防蚊措施，如著淺色長袖衣褲、皮膚裸露處使用政府機關核可的防蚊藥劑、居住在裝設紗窗、紗門的房舍等。

一旦出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊活動史。