蔬果農藥抽驗 連鎖速食、大潤發、馬辣火鍋殘留農藥超標

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）台北市衛生局今（23）日公布生鮮蔬果殘留農藥抽驗結果，共計抽驗91件蔬果產品，檢驗結果10件不符合規定，包含全國食養健康素食自助餐錦興店的蚵白菜、頂好松山光復店的百香果和大安區復興南路馬辣火鍋的泰國短蘆筍等品項皆農藥超標。

此次抽驗91件蔬果產品，檢驗374項殘留農藥含量，檢驗結果北農的「秋葵」及全國食養健康素食自助餐的「蚵白菜」各1件檢出3項殘留農藥；頂好松山光復店的「百香果」、北農的「菜豆」、大潤發南湖分公司的「黃秋葵」、北農「芥藍菜」各1件檢出2項殘留農藥；北投的世界城鮮菓店「密枝楊桃」、大安區復興南路馬辣火鍋的「泰國短蘆筍」、北農「蚵白菜」和「火龍果」各1件檢出1項殘留農藥不符規定。

北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，依法可處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。針對不符規定產品，北市衛生局已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來源均屬外縣市，已移請所轄衛生局溯源處辦及農政單位輔導農民正確田間施藥。

提醒民眾優先選購當季蔬果，於食用或烹調蔬果前，先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10-20分鐘，接著用流動的自來水沖洗2至3遍，與烹煮蔬菜時，將鍋蓋打開等方式，來減少及降低農藥的殘留。