台北富邦銀行獲「107年臺北市績優健康職場」第四名　居金融業之首

台北富邦銀行致力於打造幸福企業環境，在臺北市政府衛生局舉辦的「107年臺北市績優健康職場獎勵計畫」中，榮獲「107年臺北市績優健康職場」獎項「第四名」，不但居金融業之首，也是前五大獲獎企業中唯一的金融業，在今(23)日的頒獎典禮中，台北富邦銀行副總經理劉明藩從臺北市市長柯文哲手中領取這份榮耀！

北富銀總經理程耀輝表示，北富銀持續推動員工照護與社會承諾等企業永續經營願景，並透過多元管道照護員工身心、落實職場健康環境。自95年起設置職業安全衛生委員會，負責推動職業安全與健康促進業務，陸續於各主要大樓設置富邦健康小站，聘任專職護理師與特約醫師提供服務；健康體位管理有成，除了辦理飲食與健身活動，兩年內已協助超過400位員工進行體重及體脂控制，減重總數逾1,000kg；設置員工專屬百坪健身中心，包括韻律教室、飛輪區、重量訓練區、心肺體適能健身車、跑步機，及多功能伸展器材等，提供多樣化選擇，並聘請專業教練規劃與開辦多項健身團體課程等，因此榮獲「績優健康職場」獎項。

北富銀並依據定期員工健康檢查結果，針對有肌肉骨骼症狀、代謝症候群、心血管風險因子問題的同仁推出改善方案，包括辦理主題多元的健康衛教課程、辦公室伸展及辦公設備檢視講座、疾病衛生教育，並運用健康e快訊每月依設定系列主題或時事提供醫療新知及健康自主管理提醒，針對經醫護人員分析健檢資料列為高風險群員工進行個案管理措施，必要時安排醫師面談指導等。

此外，更藉由推動運動企業認證工作、規劃健走熱量地圖、鼓勵員工及眷屬參與各式健行及運動家庭日、與主管自主健康智慧手環管理等方式，有效延續健康促進的推動與管理。近三年已舉辦近百場健康促進活動，有高達4,500人次參與。

為確保女性員工在懷孕、產後的身心健康與權益，北富銀不僅發送「好孕祝福禮」，更建立評估機制，由專職護理人員主動關懷、追蹤工作中的風險並加強職場照護，迄今已陪伴逾450位女性同仁走過辛苦的孕程。

北富銀表示，幸福企業的關鍵為提供友善職場環境及擁有身心健康員工，未來將持續投入企業資源，打造員工工作生活平衡、兼顧家庭與身心健康的職場環境，創造勞資共好與雙贏。