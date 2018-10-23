臺企銀創投開業帶領臺灣中小企業邁向國際舞台

由臺灣中小企業銀行百分百轉投資的臺企銀創業投資股份有限公司於(107)年10月23日舉行揭牌暨開業儀式，成為該行轉投資之第五家子公司。董事長由臺灣中小企銀副總經理王亦允先生擔任，其早期曾在交通銀行從事創導性投資業務，對財務投資、國際金融及企業金融都十分嫻熟。總經理由臺灣中小企銀總務處處長陳紹晃先生轉任，其曾任分行經理及上海分行經理，銀行實務經驗豐富並具國際業務經驗。

臺灣企銀董事長黃博怡表示，該行成立創投子公司的目的是引入「夾層融資(Mezzanine Finance)」概念，除了提供中小企業中長期融資業務外，亦能藉由參與早期投資，達到銀行與客戶雙贏目的，亦使臺灣企銀建立與客戶間更緊密的夥伴關係。所以黃董事長自去(106)年11月上任後即積極落實「一青、二老、三創」的構想，將理念付諸實際行動，臺灣企銀對中小企業除提供融資、租賃金融服務外，再加上創投業務，完成對中小企業全面性服務的最後一塊拼圖。未來銀行與客戶間除融資外，銀行也可能成為客戶的股東，分享中小企業營運的成果。

在目前政府積極推動5+2+2創新產業，營造創業型的社會，臺灣企銀表示責無旁貸應全力響應支持創新、創意與產業，積極促進臺灣的產業結構轉型升級。臺灣企銀與在地的中小企業關係密切，對客戶的熟悉度高，初期從該行廣大的授信往來戶中去尋找適當的投資標的，應可輔導其轉型成長。臺企銀創投公司也將配合國家的新南向政策，協助中小企業創新發展，協助臺灣的中小企業走出台灣，將中小企業推向國際舞台，這是臺灣企銀成立創投公司的重要意義。