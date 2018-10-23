全國唯一  國際教育及新住民語文輔導團員授證

新北市教育局今(23)日於板橋區海山國小辦理「新北市國際教育輔導團及新住民語文輔導團員授證」，教育局長林奕華親自授證，並期許團員帶領現場教師提升國際教育及新住民語文教育品質，培育具備國際素養及全球競合力之人才。

林奕華局長表示，為落實國際教育課程融入及提升新住民語文課程教學，今年度特別成立「國際教育輔導團」及「新住民語文輔導團」，延聘相關領域長期研究且充滿熱忱的校長、主任及教師加入輔導團行列，並啟動市級、區級、校級輔導機制，協助高中及國中小發展課程、教材及教師社群，帶領本市教師深耕國際教育及新住民語文教育。除為團員授證外，林局長也特別感謝團員們盡心盡力為本市學子所做的努力。

國際教育輔導團召集人海山國小校長林瑞昌長期投入於國際教育課程與教學領導，協助召集團隊規劃本市2019-2022國際教育中程計畫藍圖，高中輔導組召集人永平高中劉淑芬校長、國中輔導組召集人正德國中林武龍校長、國小輔導組召集人大豐國小李春芳校長將分別帶領各校優秀團員，協助跨校專業社群及學習社群，發展教學現場所需的教材以提升教學，並將於108年起啟動各學制的分區輔導機制。

新住民語文輔導團召集人北新國小曾秀珠校長及副召集人坪頂國小歐亞美校長與團員們十餘年來推動新住民及其子女教育工作不遺餘力，包含培訓新住民語文教學支援人員、編撰新住民語文教材、推動新住民語文課程及辦理通譯人員培訓等，長期投入與奉獻新住民教育及其子女培力。108學年度起新住民語文列為國小必選修，輔導團全力襄助各項準備工作，支持各校新住民語文推行。

教育局表示，新北市新住民語文輔導團為全國唯一之語文領域輔導團；國際教育輔導團跨高中、國中、國小推動機制，更是全國首創符應各級學校需求；未來雙軌並重，成為本市落實國際教育與新住民語文推行的完善教學支援輔導體系。