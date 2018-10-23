集保結算所心繫傳統與現代藝術傳承

集保結算所長期投入社會公益，於精進本業的同時，呼應聯合國永續發展目標，實踐企業社會責任。近來，集保結算所更將關懷觸角延伸到藝文領域，以實際行動支持本土傳統藝術薪傳，邀請客戶觀賞描繪布袋戲演師陳錫煌傳奇故事的「紅盒子」紀錄片，並舉辦「集思廣義 當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動，鼓勵青年學子藝術創作，發展全民生活美學。

集保結算所為落實企業關懷理念，喚起大眾對於本土藝文的關注，熱情邀請客戶進入電影院，觀賞描繪傳統布袋戲演師陳錫煌一生傳奇故事的紀錄片「紅盒子」，親自感受傳統技藝博大精深的獨特魅力。「紅盒子」主角陳錫煌演師是「亦宛然掌中劇團」創辦人李天祿的長子，在高齡79歲時，帶著裝著戲神田都元帥的「紅盒子」，另創「陳錫煌傳統掌中戲團」，一肩扛起傳統布袋戲傳承的重擔，楊力州導演運用大螢幕呈現老師傅靈活有度、韻緻細膩的掌中技藝，也探討陳錫煌和父親間亦父亦師之矛盾親情，帶領觀眾體驗傳統布袋戲興衰變遷。「紅盒子」不僅紀錄了年邁演師對於文化傳承的使命感，也引領社會大眾反思，體認保存本土文化資產的重要性。

除了傳統文化的傳承，集保結算所也極為重視本土藝文新苗的育成，今年首度舉辦「集思廣義 當代藝術賞」全國性藝術作品徵件活動，希冀鼓勵青年學子透過創作表達對社會之情感與關懷。本次徵件活動參與者眾，歷經初審、複審、決審3階段，選出包含首獎、評審團特別獎等10件優勝作品，集保結算所正著手規劃合宜展示空間，未來將邀請客戶及股票博物館訪客走入集保、接觸藝文，欣賞得獎人饒富情意與美感的優秀作品。

集保結算所林修銘董事長表示，藝術是生活的重要養分，也是文化傳承不可或缺的元素；藝術協助人們跳脫功利思考，啟發對生命的體悟。集保結算所長期心繫藝術發展，也深刻瞭解到本土文化面臨的困境，籲請社會大眾共同支持「紅盒子」紀錄片，走進戲院親自感受布袋戲的獨特魅力，也期望未來能有更多機會攜手企業夥伴，與藝文界合作，共同營造自由與創意的社會氛圍，創造共好的人文台灣。