酒吧心理學好手！菲籍美麗店經理　輕鬆氛圍聚常客

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）菲律賓籍新住民 Melina Imperio Lim來台生活已27年，大學時主修行為科學，自2015年在台北市中山區的「Malibu West 加州餐廳」擔任經理，該餐廳聚集享受西方美食，以及放鬆心情的各國人潮，而Melina則穿梭其間，發揮過去所學，用心認真的接待每一個人。



Malibu West以西式食物，輕鬆氛圍，吸引各國客人前來（圖/Malibu West）

Melina來台時正值芳齡25歲，主要考量經濟因素，加上覺得其他國家的機會都比母國菲律賓好，因此選擇前來台灣發展。當初來到台灣時，主要是以在餐廳酒吧工作為主，然而不適應晚上工作的型態，因此選擇暫時離開台灣。然而，之後卻經不起朋友殷切的請求，又回到了原本的餐廳幫忙經營。

對於剛來到台灣時，不適應本地生活總是難免的，但是活潑開朗的Melina表示，由於個性的使然，所以並沒有遇到不順遂的困境，加上工作地點是美式餐廳，即使面對台灣老闆，大家仍能使用流暢的英文溝通，因此沒有什麼大問題。

Melina 畢業於聖道頓馬士大學（ University of Santo Tomas），其創立於1611年，且有菲律賓「最古老的大學」稱號，特別的是，外型亮麗的Melina的主修是行為科學（behavioral science），她透露，平常在面試員工時，會將過去所學套用在人力資源上，透過應徵者的肢體語言，判斷他是否適任，因為肢體語言解釋了一切。

值得一提的是，Melina的爸爸是工程師，媽媽是教師，他們一家都有美國護照，雖然身為美國公民，但由於美國地方大，無論到何處都需要開車前往，對她來說覺得很不方便，也因此，相較之下，她還是比較喜歡台灣的便利性。

身為長女的Melina，還有3個兄弟姊妹，妹妹為職能治療師（occupational therapist），弟弟則擔任公職，在政府部門上班，另外一個弟弟則是藥劑師，而Melina目前也育有4子，但他們都住在菲律賓。

獨立堅強的Melina與孩子們分隔兩地，她表示，他們以前曾經來過台灣玩，但當時為冬天，一直下雨的壞天氣，加上沒有下雪的美景，讓孩子們都興趣缺缺，還有語言的隔閡，所以他們對台灣不像她一樣，擁有如此深厚的情感。

寄情於工作的Melina十分的認真，雖然她時常感到很累，甚至好像快被榨乾，並希望可以好好的放個假休息一下，但是對於生活還是充滿鬥志及熱情，也因此她很積極的找尋具有潛力的員工當接班人。Melina表示，她正在樹立良好的典範以身作則，餐廳目前也正在徵人，想要好好的訓練新進員工。

Melina雖然將員工視為家人般對待，但難免會遇到表現不佳的職員，她表示，「如果他們的表現讓我不是很滿意時，我選擇跟他們好好的進行一番談話，把他們當作成年人看待，也會詢問是否有哪裡需要協助，最後，希望他們知道自己的能力範圍所及，並做出對個人及餐廳最有利的選擇。」

餐廳的人事變動卻絲毫不影響其魅力，美式餐廳 Malibu West 位於台北市中山區熱鬧的雙城街上，令人難以忽視的質感木質裝潢，以及瀰漫的輕鬆氛圍，提供西式食物為主，包含漢堡、薯條、牛排等，以及含酒精及無酒精飲料。

重要的是，這裏聚集來自各國家的人，其中，以德國人、日本人、台灣人佔最大宗。不只觀光客很多，也有許多常客。對於該餐廳的評價，有常客表示，很像在臥室般舒服自在。另外，也有客人表示，服務跟氣氛都很好，上菜快速，食材又很新鮮，不僅品質很好，價錢公道，尤其是Happy Hour的優惠，也是餐廳高朋滿座的原因之一。

整體來說，居住台灣多年的Melina認為，台灣人十分友善，也很熱情，老闆也待她十分和善，更棒的是不會歧視外國人，而且交通便利，到哪裡都很方便。但是，她個人也認為台灣有需要改善的地方，例如，台灣的多元性較不豐富。舉例來說，如果環島一周下來，遊玩以及觀看的景點比較少。另外，咬檳榔以及隨地亂吐的習慣也需要改善。