台灣大規崩塌防減災計畫領頭羊　水土保持局：小林村大規模崩塌轉捩點

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）繼上(10)月舉辦的「大規模崩塌防減災技術交流國際研討會」後，行政院農業委員會水土保持局於(23)日邀請國際專家學者及百餘位坡地災害相關領域的貴賓，再度齊聚台北共同分享各國在面對極端氣候時，如何觀測與預測大規模崩塌以減少生命財產的損失。

澳洲詹姆士庫克大學副教授Dr. Linda Anderson-Berry以其科學背景，以「全方位預警系預警架構中有效的端對端影響與以風險為基礎的警示」為題進行解析。她表示，在降低災害的策略裡，應在社會裡建立信賴的環境，因此需透過溝通、社區居民的暸解、大眾媒體的訊息的傳遞到獲得社會的信賴感等，都是「災害風險管理」(Disaster Risk management)重要的一環。

行政院農業委員會水土保持局長李鎮洋稍早接受訪問時表示，今天辦這場國際研討會邀請到新南向的國家來共同研討怎麼樣因應極端氣候的狀態，從目前的研究成果到未來的因應，包括如何來疏散與避難，這樣的一個技術，事實上不只是東南亞國家，也是台灣一直在努力的方向。

對於我國政府為何要全面投入研究「大規崩塌防減災計畫」，李鎮洋說，2009年颱風莫拉克重創南台灣造成高雄小林村發生大規模的崩塌以及500餘人死亡，就是個轉捩點。

他說，當時各單位就認為應該跟氣候變遷有關，加上又是複合型災害，所以才會在短期間內降下非常多的雨量，除了原先所關注的土石流、它還發生大規模的崩塌又產生堰塞湖，而湖有潰壩等。

李鎮洋表示，自2016年提出4年的中程計畫：「大規模崩塌防減災計畫」投入34億元的經費，含硬體建置、調查與研究，並於2017年展開執行至今，期望在可預見的未來能夠像「土石流黃紅色警戒」這樣的機制，可以事先掌握訊息，即時的發布大規模崩塌的警訊來減少台灣人民的生命財產的損失。

他還說，台灣在大規模崩塌的盤點跟研究，可說是走在世界的前面，當然政府也不能因此自滿，而是要進一步的暸解其他國家的作法，以學習他們的經驗、學識與國家的政策等，以補助我國目前不足之處。

▲照片由台灣英文新聞拍攝。

國立台灣大學大氣科學系教授周仲島表示，有關預測，這和氣象局有關，也就是預測未來24小時到48小時，颱風來的時候可能造成的大降水，這個部分屬於「勸說式的撤離」，這也是目前在推動的項目之一。因此透過「觀測與預測雨量」的方式來實施所謂的強迫式及預警式的撤離居民，以減少土石流與坡地災害所造成的生命財產的損失。

在研討會中，國立成功大學副教授張懿以「地理資訊系統於氣候變遷下之防災應用」，透過台灣300年前至今的地圖進行比對分析我國海岸線的退縮情形，因海平面上升所造成的大浪、波浪更強，並且將淡水往內陸推，進而減少排水的量，造成海岸邊淹水等，以及後來政府如何進行有關工程進行防範淹水的災情進行分享。

▲中央氣象局主任呂國臣。(照片由台灣英文新聞拍攝)

中央氣象局主任呂國臣以「系集預報於臺灣定量降水預報之應用」，「系集」是定量的預報，尤其是在氣候變遷的變化下台灣如何去預測，並進行台灣與全球的氣溫的變化進行分析。他說，從去(2017)年開始高溫天氣的天數已越來越多，降雨的天數則是逐年減少，這是由於極端氣候所導致的，因此未來在各高科技的輔助之下，希望可以即早防範相關災害的發生。

越南氣象水文暨氣候變遷研究院代理部長Mr. Truong Ba Kien分享他們國家在面對氣候變遷時有關經驗與作法。從過去、現在到未來，越南如何在氣候變遷下，進行預測與防範。