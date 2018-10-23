台菲專家聯手對抗極端氣候災難　VOTE合作奠基礎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）由行政院農業委員會水土保持局舉行的「2018臺菲坡地災害國際研討會」，今(23)日在來自菲律賓、澳洲、越南、台灣等國內外專家學者近120位坡地災害相關領域的貴賓，共同齊聚台北在產官學及國際專家熱烈討論之下展開。

農委會副主任委員李退之致詞時表示，今年，當颱風路線圖全部重疊到地圖上時，大概所有棒球的變化球的球路都可以看的出來，反而沒有成為颱風的熱帶低氣壓竟然造成0823區域性的大豪雨，這是始料未及。

▲行政院農業委員會副主任委員李退之。(照片由台灣英文新聞拍攝)

李退之還說，在今天的研討會，不管是學術研討、災防應變等各方面，就是在這難以預料又需要災防應變的一個環境裡面，水保局在過去長期以來，在研發方面，尤其是科技方面，一直都跟學術界密切配合。

李退之說，在應用的方面，當然也是直接把它放在防災救災的第一線，最重要的還是要跟所有人民的生命財產保護來做結合，包括防災社區、防災專員等整個人際網絡做結合，因此相信軟硬體實力的結合才是防災要走的方向。未來，很期盼水保局的防救災，包含更進一步預測的科技，可以跟農業政策、國土的政策加以結合。

▲行政院災害防救辦公室主任吳武泰。(照片由台灣英文新聞拍攝)

菲律賓大學洛斯巴尼奧新分校教授Nathaniel C. Bantayan，台灣與菲律賓有分享很多類似的想法，關於地理學、天氣的資料及颱風的資料，那麼對於氣候變遷的衝擊，極端氣候與極端降雨的影響，台菲雙方的合作關係希望可以透過「VOTE」 (Volcano, Ocean, Typhoon, Earthquake 的縮寫)的科技合作為基礎。

他還說，非常高興知道台灣投入非常大龐大的資金在研究前述的這些災害，不只在技術研究與軟硬體的開發，以及儀器設備，台灣有非常高端的知識產生，是菲律賓非常想學習的。

國立台灣大學大氣科學系教授周仲島表示，台菲雙邊的合作已經有逾10年的歷史，自颱風莫拉克在台菲二地肆虐後，二國的往來更加密集。他說，菲國是颱風受災大國，平均每年有20個颱風侵襲菲律賓，因此他們的災害類型跟台灣的很類似，除了強風以外，其他都相似。

周表示，在多災的國家，降雨的量測本身就不是很容易，畢竟迎風面與背風面就不一樣，因此並不是廣設雨量站就能解決問題。所以雙方有一個重要的合作議題就是菲國剛新建置的雷達網，去估計山區的雨量，亦就是觀測雨量，待雨量達到某一個預警值時，人民就會被迫撤離，這也是台灣目前在進行的工作，也是未來會移植給他們。

水土保持局長李鎮洋說，菲律賓跟台灣都面臨相同的颱風路徑的侵襲，都想要在這方面能有所作為。台灣在這幾年，在防災各單位的努力之下，有一些不錯的成果可以做為我們在推展新南向各個國家的一個參考。

他接著說，尤其是菲律賓，今天辦這個研討會就是希望雙方可以共同理解，並在合作之後，讓台灣的成果可以分享到東南亞國家。對於未來台菲的合作模式將不會透過聯合國周邊的非政府組織去進行，李鎮洋表示，台菲合作將採雙邊。

▲「2018臺菲坡地災害國際研討會」大合照。(照片由台灣英文新聞拍攝)