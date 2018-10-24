〈時評〉香港和中國一國一制

香港特首林鄭月娥雖強調「一國兩制」，不過，從近來種種跡象來看，香港已經逐漸邁向「一國一制」，在不久的將來，這種本來就可以預見的結果，將會日趨明顯，「一國兩制」既不適用於香港，更不可能發生在台灣。
林鄭月娥最近發表施政談話，其中，關於第23條的立法，引起各界關注。只是，早在林鄭月娥談話前，中國控制香港的力道，從原本的政治層面，開始進入到民眾的日常生活中。
首先，是「小麗民主教室」創辦人劉小麗，她最近被取消參加立法會補選的資格。劉小麗是「占中運動」的代表人物之一，曾經當選立法會議員，不過，因為宣誓就職以極慢速度讀出誓辭，竟遭法院裁定失去議員資格，如今，也無法參加這次補選。
香港政府剝奪人民的參政權，在以後將會成為常態外，更會進一步打壓言論自由。近來，最顯明例子是不讓英國金融時報亞洲新聞編輯馬凱到香港。馬凱是在今年8月時，受到記者協會邀請到「港獨」組織民族黨召集人陳浩天的會所演講，立刻引發中國外交部的強烈批評。後來，香港政府則是直接拒續馬凱在港的工作簽證。
另一個與生活習習相關的例子，是中國香港通往廣州和深圳的高速鐵路日前正式通車，中國竟在港鐵站內設置派出所，實施「一地兩檢」，也就是在香港的程序以外，在車站內設置「內地口岸區」，執行中國法律，這種在自己領土讓出管轄區的做法，有如香港民主派人士批評是「割地」，更違反「一國兩制」的承諾。
會有這些情景，並不令人意外，因為林鄭月娥在施政報告中，明白表示她和政府對任何鼓吹「港獨」，危害國家主權、安全的行為，絕不容忍。她強調，政府有憲制責任為23條立法，以維護國家安全。
而根據基本法第23條規定，香港特別行政區政府須自行立法禁止分裂國家和煽動判亂等罪。
林鄭月娥的立場宣示，各界廣泛討論，面對質疑聲浪，她依舊態度強硬回稱，作為特首有雙負責制，她既向香港負責，亦要向北京中央人民政府負責，不能觸碰「一國」的底線，至於一國底線在「一國兩制」中、在基本法中反映出來。
雖然林鄭月娥重申一國兩制的論調，不過，中國對香港早已視為一國一制，才會對香港人民的參政權、言論自由，展開種種限制，並藉由在香港境內執行中國法律，來試探香港底線，並作為日後一國一制的典範。
（作者李平華，資深媒體人）