不菸酒卻罹患肺阻塞　原來還有這個跟菸害一樣毒

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）6旬婦不菸不酒竟罹肺阻塞!？醫師表示，除了抽菸，長期暴露在空氣污染會加重肺阻塞的嚴重度，而全台88萬人罹病，就診人數竟只有半數；因此今年胸腔暨重症加護醫學會與台灣大車隊合作，將擴大於全台六都打造「肺阻塞風險評估衛教山」，落實肺阻塞篩檢生活化，提醒民眾時時刻刻都要注意自己的健康。

肺阻塞是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，全台約有88萬人罹病，但尚未診人數竟達半數。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事暨台大醫院內科部王鶴健副主任表示，肺阻塞致病因子包括長期吸菸、空氣污染及老化等，其中又以「抽菸、空污」為最大致病危險因子。

根據國外調查也發現，長期暴露在交通廢氣中的人力計程車(類似台灣的機車)司機罹患肺阻塞的風險比一般人來的高，可見交通廢氣對於民眾的威脅如同菸害一樣不容小覷!

台灣胸腔暨重症加護醫學會委員暨羅東博愛醫院邱國欽副院長表示，肺阻塞的早期表徵如晨間咳嗽、呼吸急促、喘不過氣等，易與氣喘、感冒混淆，多數患者走沒兩步，爬沒三階就喘不停，仍未覺察不對勁。

王鶴健副主任表示，喘、咳、痰雖看似不影響生活，但當肺功能逐漸惡化、呼吸困難，就會危及生命。研究顯示，台灣肺阻塞第一次住院後一年內的死亡率高達20% ，因此提醒大家應提高警覺。想要緩解或預防肺阻塞的危害，戒菸或遠離汙染源都是很好的選擇，但是肺阻塞肺部功能受損不可逆，「早期確診、早期介入」更是維持肺功能的不二法門。

為了能夠提高民眾對於肺阻塞的認知、強化病識感，邱國欽副院長表示，今年秋冬醫學會將擴大陸續在台北象山、新北觀音山、桃園、台中大坑十號步道、高雄壽山、台南虎形山打造肺阻塞衛教山，並同步在台灣大車隊計程車上播放「1分鐘登階肺阻塞風險評估量表」衛教資訊，讓民眾隨時隨地、邊爬邊測肺阻塞，真正落實篩檢生活化。

此外11月１日起至網站上，完成登階篩檢即有機會抽眾大阪來回機票，活動到02/28 (四) 截止!