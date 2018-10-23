新南向政策影響　全年投資額有望破75億美元

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）今下半年僑外投資大案陸續遞件，1至9月投資總金額已突破72億美元，經濟部投審會表示，若目前在審中案件若順利核定，全年僑外投資總金額有望突破去年的75.1億美元。

中央社報導，經濟部投資審議委員會近日公布9月核准僑外投資、國外投資、對中國投資統計，其中9月僑外投資金額6億4572.3萬美元（約新台幣193.7億元），較去年同月翻倍成長，主要受摩根士丹利旗下滿得投資收購醫材廠百略等大案帶動。

根據投審會統計，今年截至9月，僑外投資總金額已突破72億美元（約新台幣2160億元），年增39%，與去年全年總額75.1億美元（約新台幣2253億元）相比，約有3億美元差距，投審會發言人楊淑玲表示，若目前在審中案件都順利，今年可望突破去年總額。

1到9月對外投資金額也維持正成長，累計突破86億美元（約新台幣2580億元），其中對新南向國家投資件數成長61.46%，但因去年核准台塑及環球晶圓等較大案件，今年1到9月金額年減41.05%。

不過，觀察單一國家，對印度及越南投資金額分別較去年成長約125倍及1.5倍，楊淑玲表示，對印度的大幅成長，一方面是因為基期較低，一方面也是近期政策推動與新南向國家合作，今年核准對印度投資較大案件包括中國合成橡膠與正新橡膠的增資案。

楊淑玲表示，在目前經貿情勢下，台商應會加快國際布局腳步，觀察目前待審案件狀況，今年對外投資總金額應至少會與去年持平，甚至增加。