中油95出包致油表失靈　112站點購油費用可「退一送一」

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）中油出包事件賠償案定調，中油董事長戴謙昨(22)日在立法院經濟委員會中承諾，將採「退一送一」方案，也就是民眾於10月1日至10月21日這段時間，若在中油相關加油站加了95無鉛汽油，提出證明，就可辦理全額退費。中油另免費加送同等金額油料。

舉例來說「民眾若加到1百元問題油就退1百元，再送1百元的油料」，截至今(23)日中午已至少有112站點符合。據了解，此次賠償處理要點可望於今（23）日公告。

綜合自由與經濟日報的報導，台灣中油表示，凡10月1日至21日期間，曾到位於新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣之中油自營及加盟加油站有95無鉛汽油之加油站加油，請消費者先保留發票、信用卡簽單、捷利卡簽單、會員卡交易紀錄或卡號、電子憑證等（擇一）可資證明的資料，以利後續處理事宜，其餘相關加油站停售或恢復銷售以及理賠等資訊，可上中油95無鉛汽油品質規範異常資訊專區了解，網址為https://vipmember.tmtd.cpc.com.tw/X1021/。

若以卡退費，民眾可憑卡使用不設截止期限，也可不限購買95無鉛汽油。而無卡民眾可獲得卡片，本身就有捷利卡的民眾，就直接進行加值。

對油箱中仍有油品民眾，可不需抽換油即可退兩倍費用，原油料可繼續使用，若民眾有疑慮也可抽出。《自由》報導，由於中油目前不合格油品需使用1到2年，才會對油箱油位感測器造成影響，因此若加新油稀釋後，其實影響更低，民眾也可加入新油後繼續使用。