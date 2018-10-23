(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導）我們近日多次報導，中美洲移民不斷湧入墨西哥，希望繼續北上，進入美國的消息。然而，墨西哥總統恩里克·潘尼亞·尼托（Enrique Pena Nieto）表示，可能將這些民衆，自墨西哥驅逐出境。

日本《NHK》報導，北上民衆一開始，大約只有160位宏都拉斯人，但在路程上不斷有人加入，目前已有超過7200，參加移民隊伍。

對此，根據報導，尼托於昨（22）日出席一場會議時，表示部分北上民衆為非法移民，並警告他們若維持現在的態度，不止美國去不成，可能也無法待在墨西哥，暗示他們可能被遣返。

《NHK》介紹，墨西哥政府要求這些民衆，照規定申請難民身份，而目前已經有超過1000人，向相關單位提出申請。

詳細内容請參考稍早報導節錄。

（發稿時間：2018/10/17 11:51）

日本《時事通信》報導，川普透過推特表示，若宏都拉斯無法停止移民持續北上前往美國，將中斷所有資金援助計劃，而副總統彭斯也警告該國總統，不要無視美國邊境和主權。

報導介紹，瓜地馬拉警察於16日，以違反該國移民相關法規為理由，逮捕了計劃經墨西哥前往美國的移民集團領袖等人。另外，宏都拉斯政府也發佈聲明，警告民衆不要參加移民集團。

（發稿時間：2018/10/19 11:20）

川普在推特上，表示瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多等國領袖，放任民衆及犯罪人士，通過墨西哥進入美國。

他警告，除了將停止對這些國家的援助外，還會要求墨西哥配合阻止非法移民，進入美國。若墨西哥不合作，川普揚言動用軍隊，封鎖南方邊境。最後，他不忘批評是民主黨，造成美國今天邊境法規過弱，無法阻擋非法移民。

（發稿時間：2018/10/20 11:10）

日本《產經新聞》報導，當地時間18日，有來自中美洲宏都拉斯等國的大約3000名移民，抵達墨西哥南部邊境。

根據報導，其中有部分移民，已跨越河川，抵達墨西哥境内，但該國似乎無力獨自應付如此大量的移民集團，因此已向聯合國請求支援。

中美瓜地馬拉與墨西哥邊境橋梁，可見大批移民（當地電視報導畫面。美聯社提供）

《產經新聞》介紹，根據墨西哥目前出入境政策，欲進入墨西哥者，必須持有護照、簽證等入境證件，或是申請難民，否則一律驅逐出境。

（發稿時間：2018/10/23 10:01）

川普在推特上表示，墨西哥軍警似乎無法阻止中美移民集團，前往美國南方邊境，並指控集團内有犯罪人士，以及未知的中東裔民衆，因此他已特別警告邊境警察以及軍方，務必提高警覺。

另外，在另一則推文中，川普則是指控瓜地馬拉、宏都拉斯、以及薩爾瓦多，未能停止民衆試圖離開本國，非法入境美國的企圖，因此將大幅減少、取消對這三個國家提供的援助計劃。

中南美洲移民團最新挑戰：墨西哥總統暗示驅逐出境