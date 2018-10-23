路透：沙國王儲心腹Skype下令殺哈紹吉

沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉在伊斯坦堡沙國領事館遇害，引發沙國與西方關係緊張。路透社揭露，沙國王儲心腹卡塔尼透過通訊軟體Skype下令殺人，還說「提他狗頭來見我」。

路透社引述情報界消息人士指出，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）首席顧問卡塔尼（Saud al-Qahtani），透過Skype下令一個15人小組殘忍殺害哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

卡塔尼曾為王儲沙爾曼經營社群媒體，還策劃逮捕國內數百名菁英，甚至拘留過黎巴嫩總理哈里里（Saad Hariri）。

沙烏地國營媒體20日報導，為追究哈紹吉遭到15人小組殺害的責任，王儲沙爾曼已解除卡塔尼和其他4名官員的職務 。

跟沙國王室有聯繫的數個消息來源指出，在王儲沙爾曼的親信裡，卡塔尼的影響力於過去3年快速壯大。卡塔尼本人曾說，如果上司沒批准，自己絕不會擅作主張。

去年夏天卡塔尼一則推文說：「你認為我會在沒有命令的情況下做決定嗎？我只是個跑腿的，是效忠國王、王儲的忠誠執行者。」

最近幾天卡塔尼推特（Twitter）上的自傳簡述，身分從王室顧問變成「沙烏地網路安全、程式和無人機協會」（Saudi Federation for Cybersecurity, Programming and Drones）主席，這是他曾擔任過的職務。

一名親近沙國王室的消息人士透露，為避免哈紹吉遇害事件演變到不可收拾地步，王儲沙爾曼將以卡塔尼當替死鬼，承擔起事件責任。雖然有沙國高層官員說，卡塔尼被王室開除後遭到拘禁，但卡塔尼仍有在推特發文；親近王室的消息人士則認為，據信卡塔尼沒被捕。

據另一名跟沙國王室成員有往來、能取得情報的高層沙國消息人士披露，卡塔尼透過Skype和伊斯坦堡沙國領事館一個房間內的人員視訊。據了解，期間卡塔尼用視訊辱罵哈紹吉，哈紹吉也回罵。

一名土耳其情報人員轉述，卡塔尼告訴他的手下殺掉哈紹吉，還下令說「帶他的狗頭來見我」。

目前還不清楚卡塔尼是否目睹整個謀害過程。消息人士還提到，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）現在掌握這份Skype視訊錄音檔，且他拒絕提供錄音檔給美國政府。

40歲的卡塔尼在沙國被視為殘暴的王室命令執行人，也是個咄咄逼人的民族主義者。在部落格和社群媒體上，部分自由派沙國記者稱他為沙國版的巴農（Steve Bannon），因為卡塔尼積極操控新聞媒體，在幕後制定策略。

根據卡塔尼推特帳號的自傳簡述，他曾研讀法律，並官拜沙烏地空軍上尉。

接近沙國王室的消息人士透露，卡塔尼在開通部落格帳號後，引起前王室高層圖瓦伊里（Khaled al-Tuwaijri）的注意。

圖瓦伊里在2000年代初期雇用卡塔尼，讓他經營網軍保護沙烏地的國家形象。圖瓦伊里目前遭到軟禁，路透社無法取得他的回應。

往後卡塔尼攀附王儲沙爾曼，更是擴大自身權勢。

跟王室有接觸的消息人士及沙烏地高層官員指出，王儲沙爾曼去年底發動反貪腐整肅，包括沙國王子、部長和商業大亨在內的200人，全被拘留在首都利雅德麗思卡爾頓飯店（Ritz-Carlton）內，當時卡塔尼便是王儲沙爾曼的「東廠」，督辦部分訊問工作。

另外，至少3名哈紹吉的朋友告訴路透社，哈紹吉一年前搬到美國華府後的數個月內，接到卡塔尼多次來電，敦促他回沙烏地。