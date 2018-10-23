醫療新南向再添佳績　台泰3校辦醫療科技論壇

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）因應世界生物科學與生物醫學發展、個人化精準醫療、智慧醫療趨勢，泰國馬希竇大學(Mahidol University)與國立中山大學、國立臺灣大學於泰國曼谷聯合舉辦「第1屆泰國臺灣生醫科學與科技論壇」。

此次論壇由馬希竇大學附屬拉瑪（Ramathibodi） 醫學院主辦，邀請臺灣中山大學理學院與臺灣大學生命科學院教授，學生共計12人發表學術論文。

論壇開幕邀請馬希竇大學拉瑪醫學院國際處處長 Prof. Sirintara Singhara Na Ayudhaya，與駐泰國代表處大使童振源蒞臨致詞。

童振源致詞表示，臺灣在醫療科技、生物醫藥學研究、醫材創新及醫療品質排名為亞洲第一、世界第三。泰國政府之「Thailand 4.0」政策，積極推動泰國成為國際觀光醫療及醫療創新中心。相信臺灣在發展智慧醫療的成功經驗可以提供泰國非常多的幫助，並促成臺灣與泰國未來在醫療創新產業更進一步的合作。

童振源表示，臺灣具有高品質之教育制度，臺灣政府及各大學提供約1,200多個獎學金名額供泰國學生申請赴臺就學，我政府亦有「臺灣獎助金」供學者赴臺駐點研究。根據駐泰處調查，臺灣17所頂尖大學中，共有463個系所提供泰國4.0十大產業所需之人才培育課程。馬希竇大學為泰國最高學府之一，雙方簽署雙聯學程合作備忘錄有利臺泰未來在醫療及教育領域加強合作，並藉此建立臺泰長遠的學術交流。

此次論壇分個人化醫療、植物藥、癌症、免疫治療、毒物偵測及治療、動物模式、再生醫學、藥物基因體等方向由與會學者專家發表學術演講。兩天的會議中與會研究人員與學生熱烈交換意見與未來合作方向。

除此之外，會議中除各校教授、研究員的學術演講之外，還進行了學生口頭與海報發表的競賽，從學生的報告中不僅可以了解泰國與臺灣各研究領域的最新進展，並且看出馬希竇大學醫學院學生的研究報告實力不凡。

此外，中山大學理學院與馬希竇大學Ramathibodi醫學院研究生轉錄醫學學程在今年初共同籌組碩博士班雙聯學位，此為臺灣與泰國首次簽署雙聯博士學位，臺泰雙方各有1位學生將於2019年到彼方進行為期兩年的研究。

產學合作！中山大學理學院生物科學系江友中主任、醫學科技研究所潘正堂所長、生物醫學研究所薛佑玲所長與亦趁此機會拜訪多家泰國臺商, 討論新南向政策臺灣學生至泰國臺商實習的各項細節。

藉由此次臺泰三校合辦醫療學術研討會，將有助我政府推動醫療新南向，並幫助臺灣未來莘莘學子及有研究熱忱的新血立足臺灣、放眼世界，提高臺灣在全世界醫療研究的競爭力。