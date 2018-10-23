經濟部推台灣特色農產品　新加坡高島屋登場

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）經濟部邀請台灣14家一鄉一特產（One Town One Product, OTOP）特色業者到新加坡參加「台灣特產節」（Taiwan Food Souvenir），展出如仙草、木耳飲、紅藜殼物棒等特色食品，形塑台灣生活文化產業品牌。

中央社報導，台灣14家「一鄉一特產」業者的產品，將在新加坡高島屋百貨展出兩週，不僅有茶葉、陶瓷、玻璃等極具特色的產品，也有蜂蜜等地方特色食品，自即日起至起到11月4日止。

中小企業處今天在駐新加坡代表處舉行記者會，副處長蘇文玲表示，中小企業處長期推動一鄉一特產計畫，以促進地方特色產業發展，為台灣的地方特色產品開展更長遠商機。

財團法人中衛發展中心生活產業部協理袁威五表示，台灣特產節帶來多元的一鄉一特產產品，諸如仙草、木耳飲、紅藜殼物棒等特色食品，讓新加坡體驗來自台灣鄉鎮產品的感動。

返鄉務農的高雄年輕一代蜂農陳政誠表示，台灣蜂蜜無論純度與品質都有良好口碑，來自高雄大崗山X.O春蜜是曾拿下法國世界麵包大賽甜麵包冠軍師傅的指定蜂蜜，是經由孕育在亞熱帶氣候及特有石灰岩地質上成長的龍眼果樹，藉由蜜蜂振翅擾流醞釀而成的。

與會的台灣茶葉業者洪于婷表示，台灣茶葉培育技術精良，無論烏龍茶、紅茶、綠茶、老茶都有獨特烘焙製茶工藝，透過茶葉新南向開創以品質取勝的台灣茶葉新絲路。

駐星代表處副代表戴輝源認為，高島屋百貨的這個專櫃，也凸顯新加坡市場重視台灣的一鄉一特產產品。一鄉一特產專櫃主要展出最受歡迎的茶生活系列，盼提供新加坡感受台灣茶文化生活的窗口。

一鄉一特產著重歷史性、文化性與獨特性等特色產業，運用在地文化特色，提升在地產業附加價值。中小企業處從2008年起把具國際競爭力的一鄉一特產產業推向國際市場，陸續把台灣特色產品介紹到香港、新加坡、馬來西亞、美國、加拿大、菲律賓、泰國等地。