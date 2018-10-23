學者5年來拒搭普悠瑪　直指台鐵制度問題、養護成本遭漠視

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）普悠瑪號21日在宜蘭新馬站發生出軌意外，造成18名乘客死亡，台鐵仍在調查事發原因，司機今（23日）晨接受宜蘭地檢署偵訊釐清發生經過；但有學者早在2013年普悠瑪正式營運後，就在臉書發文拒搭，理由是質疑台鐵逐年壓低養護成本，增加高速行駛的車風險。

《天下雜誌》報導，銘傳大學都市規劃與防災學系副教授馬士元，早在2013年普悠瑪正式營運後，就在臉書發文表明拒搭，5年來要去花東，寧可搭慢一點的自強號，只有一次是助理訂錯票才上車。

如今普悠瑪發生重大死傷事故，馬士元強調此次事故成因，必須以調查結果為準。但他也直言，以台鐵的基層維護人力，要行駛傾斜式列車有很大風險。「並不是說，普悠瑪一定翻車，但維護不好，連電聯車都會翻車，只是普悠瑪因為高速，風險比較高，所以我拒搭普悠瑪」。

馬士元也指出，政府願意投資千億元拼建設，但管理與維護的長期工作卻吝於花錢，自2008年到2017年4月，負責巡檢軌道的台鐵北、中部道班人數已減少2到3成。

馬士元也說，近年台鐵推動花東、屏東潮州電氣化、台中高架化，養護設備都增加，但人員沒有增加。馬士元認為，鐵路局長期受制於政府員額限制，應該走向公司化才能滿足人力需求。

今年稍早時報也報導，台鐵工務人員近10年銳減近3成，電務人員則負擔超載，當時報導就警告再不改善恐進入「大故障」時代。

台鐵工務處統計，2008年至今年4月，北、中部道班人數減少2到3成，最多一個道班人數從12到15人減少至6到8人，形成一個道班要負責3站的軌道養護距離，包括巡檢軌道有無沉陷、挫曲，也要定期更換、調整軌道，確保列車行駛安全，工作量大，出包風險高。不只人數不足，工程人員工作量及壓力大，起薪僅3萬多元不易吸引人才及留才，恐出現經驗無法積累的斷層。

列車出狀況、調度員催促恐致尤姓駕駛分心

時報引述台鐵員工消息報導，當天司機員尤振仲為單人乘務，卻遇上車輛故障，原本到宜蘭表定應是下午4時21分到，卻延遲至下午4時35分到，停2分鐘後從宜蘭開出，誤點14分，沿路調度員催促，尤姓駕駛一人須邊開車邊處理列車故障問題，恐加快速度，造成這起普悠瑪出軌事故。

據了解，因七堵機務駕駛人力少，很多二線主管常需支援第一線作業，21日逢假日人力不足，因此平時在辦公室負責排班的尤振仲支援，假日出勤開車，不料卻遇上車輛故障。知情人士說，一般而言，在列車一出問題時，列車上應要再加一名工務段人員協助，變成雙人乘務，但該列普悠瑪在宜蘭車站時一度恢復正常，就沒派員上車，繼續往南開時又出問題，原本要在花蓮換編組，卻發生事故。