前進馬來西亞！檳城國際廚藝競賽　崑山科大成績亮眼

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)崑山科大餐飲管理及廚藝系師生本月份至馬來西亞檳城,參加兩年一度「2018馬來西亞檳城國際廚藝競賽」(Battle of The Chefs),榮獲6銀7銅8佳作的好成績,獎牌總數居冠。

校長李天祥說明,餐飲系師生於2018年先後參加世界廚師協會認證的「峇里島FHT國際沙龍廚藝競賽」、「新加坡FHA國際廚藝挑戰賽」和「泰國TUCC國際廚藝競賽」等三大國際性比賽,與來自24個國家近千位選手角逐競技,累計締造5面金牌、8面銀牌、18面銅牌及12項佳作的佳績。近期在「2018馬來西亞檳城國際廚藝競賽(Battle of The Chefs)」,更獲得6銀7銅8佳作,本年度四場比賽獲得獎牌總數,於全國競賽隊伍中居冠。

餐飲系主任洪綺吟表示,馬來西亞檳城國際廚藝競賽(Battle of The Chefs 2018)獲得世界廚師協會(World Association of Chef 's Societies)的認證,集結16個國家1200位選手共同競技,拿下佳績實屬不易。

指導教師洪廷瑋副教授說明,大二生黃智豪、黃譯賢、林季廷和林可鈞等四人首次參加馬來西亞Battle of The Chefs檳城國際廚藝競賽,經過暑假3個多禮拜集訓練習,便奪下銅牌1面和佳作5項。大四生徐哲穎、朱舜巖,以及大三生王詩吟、吳凱民、李俞萱總共拿下銀牌6面、銅牌6面及佳作3項,實力不輸各國專業主廚。

在西式烹調賽事中,大四生徐哲穎以「牛肝菌雞肉捲佐波特酒醬汁」一作進行參賽,運用香料堅果、牛肝菌醬製作內餡填入黃金雞胸肉,再以巴馬火腿包覆雞肉捲烘烤,搭配濃郁波特酒醬汁,以獨特創意口味與精湛廚藝讓他一舉拿下雞肉烹調主菜(Main Course Chicken)銀牌獎1面,另海鮮主菜烹調 (Main Course Seafood)和鴨肉主菜烹調 (Main Course Duck)等兩項賽事也獲得銅牌獎2面。

首次參賽的大三生吳凱民以「香料開心果鮭魚佐海鮮醬汁」進行參賽,該作運用大量海鮮熬製濃郁醬汁,搭配特級國王鮭魚菲力,外層包覆香料開心果經脆皮烘烤,色澤金黃、香氣誘人,一致獲得國外評審青睞,獲得海鮮主菜烹飪(Main Course Seafood)銀牌獎1面,另雞肉主菜烹調 (Main Course Chicken)和鴨肉主菜烹調 (Main Course Duck)等兩項賽事也獲得銀牌獎1面及銅牌獎1面。

大三生李俞萱選用新鮮干貝及龍蝦製作海鮮慕斯捲,以62度真空低溫慢煮過後,保留海鮮慕斯捲鮮嫩口感,再搭配自製龍蝦甲殼醬製作創意義大利麵,創意口味巧思讓評審讚不絕口,榮獲義大利麵競賽(Hot Pasta Dish Challenge)銀牌獎1面。大四生朱舜巖首次參加現場蔬果切雕競賽,以西瓜、哈密瓜、木瓜、南瓜和紅蘿蔔等蔬果為主材料,運用2小時在蔬果上雕刻出各種浮面雕刻,讓評審看了嘖嘖稱奇,獲得現場個人蔬果切雕(Individual Fruit & Vegetable Carving)銅牌獎。

餐飲系師生積極為校出征,本年度參加印尼、新加坡、泰國、馬來西亞等四大國際競賽中,共獲得44面國際大賽獎牌。今年11月師生將代表學校赴越南參加烹飪藝術大賽,師生皆有信心能奪下好成績。