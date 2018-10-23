崑山科大開新住民咖啡課程　拉花、烘焙、沖煮難不倒

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）崑山科技大學日前獲教育部補助，舉辦「新住民咖啡調配與拉花藝術研習活動」，盼將資源免費提供給來臺的新住民朋友，透過新住民朋友與本校師生的互動，為新住民家庭增能，並提升文化的融合與認同。

「咖啡調配與拉花藝術」為期2天的密集學習中，新住民朋友親自體驗咖啡烘焙、沖煮及拉花的歷程，感到非常興奮，希望未來還有機會參加相關的活動。

咖啡學習課程於該校餐飲管理及廚藝系的飲調教室進行，由餐飲系施智偉老師進行授課，從咖啡豆的認識開始，到生豆烘焙、咖啡沖煮及拉花體驗，精心設計的課程，帶領新住民家庭進入咖啡的世界，從千變萬化的咖啡香氣中，品嘗深度的咖啡哲學。

民生應用學院謝斐敦院長表示，本校一向重視服務及回饋社會的活動，此次的活動，最希望透過開放與分享本校豐富的教學資源及設備，讓更多朋友能接觸大學教育，豐富自己的生活。

餐飲系洪綺吟主任也提到，該系培育學生專業能力的同時，也希望學生能為社區貢獻更多的心力，因而該次活動讓來自中國、越南、印尼、菲律賓等不同國家50位新住民家庭齊聚一起學習，是相當珍貴的經驗。研習的同時，也特別結合餐飲系學生在校內所開設的餐廳，為新住民朋友們準備來自新加坡的叻沙麵、海南雞飯等家鄉味餐點，為新住民朋友一解鄉愁之苦。