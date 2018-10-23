兩美艦行經臺海　總統府：有助於區域安全穩定

（臺灣英文新聞／政治組 綜合報導）兩艘美國軍艦昨（22）日航經臺灣海峽，國防部表示此屬美艦例行性通過臺海國際水域，國軍皆全程掌握，而總統府則在稍後回應，政府樂見各種有助於區域安全穩定的努力。

我國國防部週一主動發布新聞稿表示，兩艘美艦週一自鵝鑾鼻海域由南向北航經臺灣海峽，屬例行性通過臺海國際水域，相關細節由美國政府進行說明。

國防部強調，美艦航經我國周邊海域期間，國軍均依規定全程掌握與應對，有能力維護海疆、領空安全及確保區域和平、穩定。

綜合媒體報導，總統府發言人黃重諺稍後表示，政府一向重視臺海及區域的和平穩定，身為國際社會負責任的一員，臺灣將持續致力於兩岸現狀的維持，確保亞太地區和平、繁榮及發展，政府樂見各種有助於區域安全穩定的努力。

根據《華爾街日報》，美國太平洋艦隊稍後公布，兩艘航經臺灣海峽的軍艦分別是勃克級驅逐艦柯蒂斯·威爾伯號（USS Curtis Wilbur）及提康德羅加級巡洋艦安提坦號（USS Antietam）。

報導引述太平洋艦隊副發言人克利斯坦森（Nate Christensen）指出，此次航行旨在展現美國對自由開放的印太地區的承諾，另一名官員則透露，中國當時派遣多艘艦艇尾隨美艦，但保持安全距離。

我國外交部則表示，有關美艦航經臺海一事統由國防部說明，外交部對此沒有評論。