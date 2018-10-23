(台灣英文新聞/吳東文 綜合外電報導)媒體報導，中非喀麥隆總統大選結果出爐，已擔任總統36年的保羅·比亞（Paul Biya），確定再度連任，引起英語圈少數族群不滿，甚至可能爆發内戰。

日本《NHK》報導，喀麥隆選舉管理單位在當地時間昨（22）日，公佈本（10）月上旬舉行的總統大選結果，確認由比亞再度連任，因此他還能在總統府待7年。

《NHK》介紹，喀麥隆原屬德國殖民地，但德國在第一次世界大戰戰敗後，該地便由法英分割統治，而獨立後人口高達8成為法語人口，只有2成為英語人口，造成後者常受到不平等待遇，感到不滿，甚至爆發武裝衝突。

根據報導，由於英語圈武裝團體，決定杯葛本次總統選舉，並使用暴力，導致該地區民衆幾乎無法投票。

《NHK》預測，比亞再次當選後，軍警及英語圈武裝團體間，可能會出現更激烈的武裝衝突，甚至發展為内戰。

有關喀麥隆法語圈及英語圈的衝突，請參考我們2月的報導。以下為節錄。

（發稿時間：2018/02/12 14:33）

法國《世界報》報導，2月11日的青年節（la fête de la Jeunesse），原本是慶祝1961年，法英兩地區人民舉行公投，決定統一的紀念日，並在1966年改為現行的青年節。不過，主張獨立的英語區武裝團體，趁今（2018）年青年節發動攻擊，造成英語區三名軍人死亡，還有一位縣長下落不明。

喀麥隆軍方發言人告訴《法新社》，三名軍人在Kembong慘遭殺害，但攻擊行爲已得到控制。另外，在Batibo，一名縣長的車子，在當地時間周日，在一荒涼處被發現遭燒毀，且縣長目前生死和下落皆不明，因此無法出席青年節活動。報導指出，當地人民由於害怕進一步武力攻擊，或是武裝報復行動，而開始閉門不出。

此外，喀麥隆當局懷疑，武裝分子的基地，位於講英語的鄰國奈及利亞。目前該地區已實施宵禁。

諷刺的是，喀麥隆總統Paul Biya在2月10日，才剛在演講中提到，他對法英語區融合，有充分信心。

根據《喀麥隆通訊社》，喀麥隆總統強調，英語區的局勢正趨穩定，且他相信只要繼續推廣雙語主義和多文化主義，未來必定能解決雙方的衝突。不過隔天，武裝攻擊還是發生了。

《世界報》説明，喀麥隆的西北省和西南省，是英語人口主要居住地，大約佔全國人口20%，但由於深刻的社會經濟危機，導致英語區開始和法語區爆發武裝衝突，而今年底將登場的總統選舉，更是讓雙邊的緊張關係提高，甚至開始有農村人口爲了逃離暴力，而前往奈及利亞尋求庇護，並開始出現人道問題，例如喀麥隆媒體《南喀麥隆日報》指出，逃往奈及利亞的難民，有80%是女性和兒童，且有些兒童獨自跨越國境，因此被迫以成爲童工或乞討的方式，獲得生活所需資源。

中非喀麥隆執政36年獨裁總統再連任 外媒：恐爆發内戰