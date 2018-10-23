【最新】普悠瑪司機坦承關掉ATP　強調經過調度員同意

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵6432次普悠瑪列車21日出軌翻覆事故，尤姓司機員昨(22)日上午11點至宜蘭地檢署偵訊，檢方晚間10點40分，依業務過失致死罪，向法院聲請羈押禁見。

綜合蘋果與東森報導，司機員經過一夜偵訊後，向檢方坦承關閉了ATP自動防護系統，但強調是經過調度員同意。尤姓司機表示因為動力問題，在大溪附近關閉ATP，明知要再次打開，但是一直和調度員通電話，所以沒有再次開啟ATP。

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此外司機員也表示，車輛開到瑞芳時，儀表板就出現故障，與實際車速不符，只能透過目測來掌握車速。而紀錄器顯示，司機員在事發前2分鐘，把列車時速從80公里一舉拉升至140公里才會釀禍。

今(23)日凌晨1點法院召開羈押庭，於今晨5點20分裁定尤姓司機員50萬元交保候傳。今清晨6點30分，尤姓司機步出宜蘭地方法院。自由報導，現場記者詢問他身體狀況是否還好，他點頭稱是，但對於他是否關閉ATP自動煞車系統等有關案情部分，他則未回應，隨即搭車離去。

綜合自由與中央社報導，宜蘭地方檢察署主任檢察官江貞諭昨晚受訪表示，經檢察官訊問以及勾稽卷內部分事證，認為駕駛員犯罪嫌疑重大，加上他的說法跟卷內事證及證人的說法顯有不符，認有串證之虞；再加上這種案件，依據社會常情及卷內的個人陳述，檢察官認為尤姓司機員有逃亡之虞。

法院凌晨1點召開羈押庭，但開庭前，被告兒子請來的律師，突然到法警室，希望法警轉達被告，委任他擔任律師，但遭尤姓司機拒絕，法院請法扶律師，參與聲押庭。

直至凌晨1點43分，尤男的兒子請來的律師，再度拿著家屬提供的委任狀到法院，希望能參與羈押庭，為被告辯護，1點56分在尤男同意下，律師成功進到羈押庭。

法官經4個多小時的漏夜偵訊，約5點20分，裁定尤姓司機50萬元交保候傳。