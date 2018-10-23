聽聽手創大人物怎麼說！亞洲手創展300品牌大顯身手

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）Maker們又是時候捲起袖子囉！2018亞洲手創展（Pop Up Asia）由希嘉文化（CAMPOBAG）主辦，此次展場規模及展品件為歷年之最，集結超過20個國家參展，帶來300個海內外手創品牌，設計國際工作坊及講座，主辦單位預計將締造5千萬銷售商機，展覽將於11月15日至18日在台北松山文創園區登場。



2017亞洲手創展（圖/亞洲手創展）



今年跨國規劃多場工作坊活動，其中，來自東京的Makers' Base將帶來在台灣少見的5種工作坊（圖/亞洲手創展）

2018亞洲手創展主打「讓喜歡的事成為生活」，並以完整呈現亞洲手作創業生態系為目標，首次參與的城市為柬埔寨暹粒、寮國永珍，參展件數最多的為日本與泰國。

300間參展品牌來自韓國、香港、新加坡、泰國等20個亞洲國家，其中包含國際知名的亞洲特色手創平台，例如，泰國選物通路與獨立書店Happening、印尼雅加達的Basha Market、馬來西亞吉隆坡的知名文創品牌通路NINTH 9GALLEY等。

主辦單位希嘉文化總經理顏瑋志表示，一期一會的亞洲手創展，正是亞洲各城市間最佳的交流機會，彼此激發出全新的視野與觀點，我們也將更進一步探索手作創業的商業模式與永續發展可能。



希嘉文化總經理顏瑋志（圖/亞洲手創展）

顏瑋志表示，2018年的亞洲手創展，預計將締造展場內5千萬元以上的銷售商機，並帶動展場周邊超過億元的經濟效益。他並透露，在台北以外，亞洲手創展接下來將有計畫推進於亞洲其他城市舉行，成為全亞洲最大的手作創業者盛會。

Maker當道！展會特別規劃台北松山文創園區的二號倉庫規劃為材料館，包含各式材料供應商、製造商，以及3D列印、體驗工作坊等，強化手作者與材料、製造商的鏈結合作；另外，三號倉庫主題館則進駐眾多國際知名手創平台，具有亞洲獨特風味。



泰國獨立書店Happening首次參展，濃縮曼谷次文化的選書與選物為最大特色（圖/亞洲手創展）



印尼雅加達的Basha Market，由一群具有創新性的年輕設計師與藝術團隊組成，策畫過許多具有特色的大型展覽與大型商場（圖/亞洲手創展）



馬來西亞吉隆坡的知名文創品牌通路NINTH 9GALLEY，本次和Pop Up Asia亞洲手創展合作，從超過百位的星馬創作者，選出10位星馬創作者來台參加盛會（圖/亞洲手創展）

2018 亞洲手創大人物選拔（PUA Makers），串連亞洲各城市具有原創態度與市場潛力的手創者，分享自己從手作到創業的故事與商業模式，讓他們的努力被更多人看見，共同展現職人精神。

今年的手創大人物選拔已於星馬地區先行舉辦，歷經價值力、影響力、創新力、市場力和共創力的五力初階評選來台參展，將於展會的最後一日（18）進行最終Demo Day，揭曉4位2018亞洲手創大人物的得主。

想創業嗎？聽聽重量級創業家甘苦談！國際論壇邀請來自日本、泰國、柬埔寨、台灣的知名手作創業者，與12位參展業者交流，將從亞洲各國成功手作創業者的角度出發，探討不同商業模式的可能性，並探討親手製作、個性量產、在地製造、客製服務4個面向，找出手作到創業永續發展的關鍵議題。



日本知名手作電商Minne營業部長Masayuki Abe，將探討日本個性化手作商品市場分析（圖/亞洲手創展）



吳哥美術學校執行長Mr. PIERRE ANDRE ROMANO，主講產學合作模式。吳哥美術學校是法國文教組織與柬埔寨政府聯合設立，目的在於訓練柬國青年與聾啞青年有一技之長，其工藝種類有版畫、石雕、絹畫等，吳哥窟大多數有質感的紀念品皆來自於此（圖/亞洲手創展）



曾獲得全球設計大獎知名的泰國策展人Piboon Amornjiraporn，講述如何和將在地工藝與設計融合（圖/亞洲手創展）



台灣工藝美術學校創辦人陳明輝，將闡述台灣工藝教育的創新與未來，如何培養專業的台灣工藝職人及產業人才（圖/亞洲手創展）