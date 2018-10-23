「坡地防災」再提升　台灣經驗輸出新南國家交流分享

（台灣英文新聞 / 林靜怡 台北採訪報導）行政院農業委員會水土保持局今(23)日在台北舉行「2018臺菲坡地災害國際研討會」，邀請來自國內外家學者及120位坡地災害相關領域之貴賓共同探討坡地災害防治相關議題。

農委會水土保持局李局長鎮洋表示，台灣在水土保持、坡地防災之技術研究與實務執行成果已頗具成效，因此本次邀請來自菲律賓、越南、澳洲及我國共30名國內外專家學者出席分享相關經驗。

李鎮洋還說，這次的國際研討會以新南向國家坡地災害、氣候變遷與防災策略、觀測技術應用、決策支援與應變等議題進行研討，期望透過國內外學者專家的專題演講與綜合討論，以互惠經驗交流的方式讓各國在坡地災害防災技術實務上得到更具體的建議，並透過綜合討論使國際最新之技術、儀器研發及研究成果得以交流，藉以拓展合作及技術輸出機會，並期望協助國內產業拓展新南向商機。

水土保持局補充，水土保持局已訂定中長程計畫，逐步推動坡地災害防減災相關調查工作、劃設崩塌影響範圍與風險評估、極端天氣類型與守視、建立長期或定期之坡地災害監測系統、研擬預警與撤離機制等作為，都是以建構完整的坡地智慧防災體系為目標，也就是希望在極端天氣發生頻率增加的狀況下，以「整體性防災」為考量，持續針對可能發生災害之坡地進行強化。

另外，水土保持局的計畫以「聚落」為核心，再以「災害管理」為主軸，透過各種軟硬體手段來降低可能的災害風險，而這些相關的技術與產業，期望藉由國際研討會的方式拓展至新南向國家。

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