NASA黑客松臺北場　冠軍隊伍Light Wonder抱走8萬獎金

（臺灣英文新聞／鄧佩儒 臺北報導）2018「NASA 黑客松」於10月19日至21日在臺灣師範大學體育館舉行，經過48小時腦力激盪，冠軍隊伍最後由Light Wonder勝出，獲得新臺幣八萬元獎金。

NASA 黑客松（NASA Hackathon）是一場國際性黑客松競賽，今年是第六屆，也是第二次在臺北舉行。今年臺北場共有55組隊伍、241位參賽者參加，參賽者包括高中生、大學生、程式設計師、科學家、創客，以及對程式駭客有興趣的民眾。

美國在臺協會處長酈英傑（Brent Christensen）在閉幕式時表示，「恭喜你們完成48小時的黑客松競賽，真的非常了不起，在這麼短的時間，為我們面臨的挑戰開發解決方案，來處理全球最迫切、最棘手的一些問題。」

今年 NASA 黑客松的競賽主題是地球與太空，臺灣場由Light Wonder奪得冠軍，獲得新臺幣八萬元獎金，而獲得亞軍的Tabby Rangers，也抱走獎金六萬元。冠亞軍團隊將一起參加世界決賽，爭取參觀佛羅里達甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）的機會。

今年臺北場的 NASA 黑客松由美國在臺協會（American Institute in Taiwan）與國家太空中心、中華電信、臺北市政府資訊局、臺灣師範大學、臺灣創意設計中心，以及美國創新中心合作舉辦。