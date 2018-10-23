普悠瑪2則關鍵簡訊曝光　列車事發前53分鐘就異常

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）台鐵普悠瑪21日在新馬站前發生嚴重出軌翻覆事故，共造成18死、190傷，初步判定事故原因指向轉彎時超速，台鐵也證實司機尤振仲曾反映氣壓不足。

有媒體曝光台鐵內部消息指出，該列車從樹林站出發時控制及監視裝置（簡稱TCMS）警示燈就異常，卻照常發車，而事故發生前的53分鐘列車長即回報異常。

據《報導者》曝光事發前台鐵一級主管LINE群組內的訊息，顯示列車從樹林站出發時就出現異常，並在37分鐘內連發2則簡訊求援。

第一則訊息在15時57分通報，顯示列車抵達雙溪站已比預定到站時間晚4分鐘，並發現機車動力切斷，沿途行慢，預計會晚14分鐘通過龜山站，計畫在宜蘭站派列檢查修。



第二則訊息則是在16時34分發出，表示從雙溪站起機車故障沿途行慢，宜蘭晚14分到站，經列檢查修無法修復，需沿途復位，宜蘭晚15分開車，計畫在花蓮更換列車編組。

該報導引述台鐵內部人士透露，列車事發前就已沿途延誤，甚至還有主風泵壓力不足影響煞車功能等問題，原本計畫撐到花蓮再更換另一列車繼續開往台東，不料才經過新馬站就發生悲劇。

報導引述台鐵內部人士指出，主管群組內連續針對運行中的列車發出兩次簡訊，顯示這列車確實有狀況；只是當時判斷還有動力，可以開到花蓮換車，希望將旅客不便的程度減到最小，但卻沒想到在抵達花蓮前就發生出軌意外。

從雙溪站到新馬站之間的關鍵53分鐘，未來恐將是調查重點。