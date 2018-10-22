台北福華火雞外賣  溫暖感恩醞美味

西洋感恩節（11月23日）即將到來！依照西方社會傳統，感恩節是家人聚首共享大餐的溫馨時刻，為迎接感恩耶誕佳節，即日起至12月23日台北福華大飯店麗香苑餐廳，提供火雞外賣服務，同時針對不同客群端出火雞禮盒，包含小家庭及年輕族群商機，價位介於1,000元到5,000元間，提供消費者外帶享用。讓您在冷冽的冬季，也能品嘗到溫暖又美味火雞料理，11/15前訂購付款，即享有8折優惠。

台北福華麗香苑今年提供多款火雞外賣美食，主廚精選約5公斤重的整隻火雞，填入切丁的洋蔥、栗子、吐司等餡料，並以鼠尾草、胡椒香料調味，然後將整隻火雞放置在大量蔬菜上，放入烤箱烘烤，以低溫烘烤約一個半小時，烘烤期間不時以烘烤所瀝出之油脂澆淋火雞外層，直到外皮烤至酥脆且呈現焦糖色才算大功告成。

剛出爐的火雞一刀切下，那溫熱撲鼻的香氣，讓人的口水都不自覺的要流了下來，佐上酸甜芬香的蔓越莓醬或以烤雞湯汁為底所製的雞雜醬，讓雞肉吸入醬汁，口感更加圓潤。火雞外賣還可搭配手工洋芋泥、香甜南瓜派或香醇的紅酒，讓平日因忙碌而少聚餐的家人溫暖相偎桌前，共享豐盛的感恩饗宴。

為了照顧每位顧客不同的喜好，溫馨的烤火雞套餐也搭配了副食做外賣，不論您喜愛香濃可口的手工洋芋泥或是主廚特製的南瓜派，台北福華大飯店都為您溫馨獻上。至於每年最熱賣的香榭火雞禮籃，可供您選擇精選紅酒或白酒一瓶，正是享用火雞的最佳搭配。