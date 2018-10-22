高中生電子煙吸食率翻倍 傷心、肺 更影響生長發育

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）造型多變、功能酷炫，加上各種口味調味，全球青少年電子煙吸食率竄高，而研究指出青少年若曾在2年內吸過電子煙，未來吸菸率是沒有吸過電子煙青少年的6倍。醫師提醒，吸食電子煙跟吸菸一樣具有成癮性，對身體傷害亦大，提醒青少年切勿因新奇而貿然嘗鮮。

台北市大同區健康服務中心廖秀媛主任表示，依據衛生福利部國民健康署「青少年吸菸行為調查」結果，國、高中學生電子煙吸食率由2014年的2.0%與2.1%，上升至2018年的2.5%與4.5%。

世界衛生組織(WHO)指出，電子煙包含尼古丁、一級致癌物甲醛、高濃度丙二醇、乙醛等有害物質，會對人體肺部、呼吸道和肝臟造成損害。電子煙造型多變、功能酷炫，商人更以維他命棒之名宣稱不含尼古丁。

台安醫院戒菸門診醫師吳憲林表示，電子煙的使用者以青少年為大宗，大多因好奇、好玩，電子煙最大的問題跟吸菸一樣具有成癮性，成癮後可能轉向使用香菸，另研究發現電子煙與吸菸一樣會造成肺部發炎，使心臟病發作的機率倍增，並會阻礙內分泌系統和腦部發展，使思慮變得遲鈍，延緩青春期成長、抑制身高，故預防青少年接觸電子煙是相當重要的議題。

此外，目前沒有證據證明電子煙可幫助戒菸，有效戒菸應尋求專業管道，如戒菸班、戒菸合約醫事機構或免費戒菸專線0800-636363等戒菸服務。