復興區後山「居家醫療整合照護計畫」送愛、健康到家

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）健保署今年起攜手林口長庚紀念醫院， 加強推動復興區後山「居家醫療整合照護計畫」，依患者病況提供到宅之醫療服務， 讓行動不便患者，在家中也能得到「居家醫療」、「重度居家醫療」 、「安寧療護」三階段之全人及連續性的醫療照護。

健保署自84年起，陸續推動多項居家醫療照護， 每年照顧人數超過10萬人， 但病人的照護需求會隨著病程發展轉變，而不同類型的醫療機構， 僅能供給片段式的服務。

為落實全人照護之精神並且與長期照顧服務2.0計畫無縫接軌， 健保署今年推動「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」， 服務特色包括擴大照護對象、強化個案管理機制， 且透過照護團隊之合作，包括各類醫事人員間之水平整合，及上、 下游醫療院所之垂直整合，依患者病況提供到宅之醫療服務， 讓行動不便患者，在家中也能得到「居家醫療」、「重度居家醫療」 、「安寧療護」三階段之全人及連續性的醫療照護。

現今社會高齡化，對於平地醫療及物資充沛的我們， 或許無法明顯感受到健保醫療的珍貴，但對於居住偏鄉的住民， 尤其是老年人來說，卻是格外的珍惜。那山Ngasal， 在泰雅族語是「家」的意思，每一盞燈，都有著不同的故事， 唯有身體健康才能維持生命的延續， 有了生命才能讓故事繼續寫下去。

「居家醫療照護整合計畫」是個將愛、將溫暖、 將健康送到家裡的生命故事，不僅僅只是從事醫療行為， 更是能實際切身的支持著個案與家屬， 讓這個暖度永遠存在每一個角落。