上週外資在集中市場賣超414.49億元

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）根據台灣證券交易所統計，上週（10/15至10/19）外資在集中市場總買進金額為1,550.60億元，總賣出金額為1,965.09億元，賣超為414.49億元；上周外資總持有股票市值為11兆5,587.45億元新台幣，占全體上市股票市值的40.41%

另統計自2018年年初至10月19日止，外資總買進金額為6兆7,557.99億元，總賣出金額為7兆334.19億元，累計賣超為2,776.20億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為11兆5,587.45億元新台幣，占全體上市股票市值的40.41%，較10月12日的12兆2,320.27億元新台幣，減少6,732.82億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：臺企銀：買進42,456千股，賣出26,589千股，買超15,867千股。

第二名：大成鋼：買進21,408千股，賣出10,921千股，買超10,487千股。

第三名：TPK-KY：買進10,265千股，賣出2,850千股，買超7,415千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進42,566千股，賣出105,563千股，賣超62,997千股。

第二名：鴻海：買進63,837千股，賣出101,263千股，賣超37,426千股。

第三名：台積電：買進90,512千股，賣出126,458千股，賣超35,946千股。