流感疫苗打了沒？　醫：幼兒易成為傳染源 家長請當心

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）公費流感疫苗已於10月15日起開始施打，有媒體報導台大知名醫師以「流感四冠王」形容幼兒在流感疫情中扮演的角色，除了最易感染外、傳染力也最強等四大特色，因此提醒家長應儘速帶幼兒接種流感疫苗，保護幼兒之外，還可保護身邊親友。

引述聯合報報導，台灣疫苗推動協會秘書長、台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，根據2016年統計數據顯示，0歲至4歲小孩，急性上呼吸道感染和流行性感冒就診率，為全人口年齡之冠；研究還發現，幼兒帶病毒時間平均比成人多4天，病毒傳播期更長，可達7天以上。

報導提到，因此每次到流感高峰期，幼稚園、學校容易群聚感染，只要一兩個小朋友得了流感，一下子全班就會淪陷，許多同學也發燒與全身痠痛。

今年我國流感疫苗共採購約600萬劑，疫苗量可涵蓋25%全人口數，提醒符合公費疫苗接種資格民眾，滿6個月以上至國小入學前幼兒、如50歲以上成人、高風險慢性病人（含BMI>=30）、罕見疾病患者及重大傷病患者、孕婦及六個月內嬰兒父母等，儘速接種流感疫苗，於流感進入流行季節前獲得保護力。

疾管署呼籲，流感疫苗施打後需約2週後才會產生足夠抗體，而且流感病毒對高風險慢性病人或高齡長輩等，及抵抗力較弱的族群，容易引發嚴重併發症，包括：肺炎、支氣管炎等，住院及死亡之機率高於其他族群，不能掉以輕心。

疾管署提醒，欲接種公費流感疫苗之民眾可使用疾管署LINE@聊天機器人「疾管家」，或至疾病管制署全球資訊網「流感防治一網通」查詢，選擇就醫方便之合約院所接種，以節省等候時間。民眾如有流感相關疑問，可至疾管署全球資訊網「流感專區」，或打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。