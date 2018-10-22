行動保密只為救瀕危大山貓　母子均安重返法國侏羅山

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）法國野生動物救援中心Athénas在10月16日早晨成功的野放4隻保育大山貓，這次的野放行動刻意保密了48小時才發出新聞稿，為的就是要讓牠們避開攝影愛好者、獵人與反大山貓的牧羊人，讓牠們安全的重返山林的懷抱。

猞猁屬之一的歐亞猞猁（Lynx lynx）亦就是大山貓的一種，日前在法國侏羅山 (Jura Mountains)山區遭到汽車撞擊受傷，法媒《科學與未來》（Sciences et Avenir）報導，9月25日當天一名汽車駕駛通報Athénas中心表示有一隻成年大山貓受傷，請該中心前往救援，該中心主管Gilles Moyne表示，他們抵達現場後，發現這隻受傷的野生動物疑似有在餵養母乳的情況，於是一方面將她送到中心醫治，一方面透過動態感應相機協尋牠的小寶寶。

Gilles Moyne說，歷經五天的協尋，找到三隻約4個月大的小山貓，當時牠們已經瘦了一大圈也餓壞了肚子，野生救援隊只好將牠們和一隻圈養的母山貓安置在一起，因為牠們的母親被找到時，脛骨疑似出現骨折現象，獸醫只好為牠進行手術治療並在隔離12天後，待母山貓身體狀況恢復良好時才讓牠們團圓。

Athénas中心分別為牠們取名，成年大山貓名為Néria，其他三隻小山貓則取名為Esteban, Tao與Zia。

據統計，在野外生活的大山貓，四隻中只會有一隻存活下來，「因此被拯救的三隻小山貓只會有一隻能長成成年大山貓」。原因在於大自然的物競天擇，還有人類的威脅所致，「尤其是盜獵，這可從母山貓頭上的五個彈頭佐證，以及車禍」，Gilles Moyne說道。

每年有將近10隻保育大山貓死於車禍與盜獵，然而在法國侏羅山山區，牠們的族群數估計僅有百餘隻。因此自2009年開始，法國的大山貓，學名Lynx lynx已被法國委員會的國際自然保聯盟(International Union for Conservation of Nature)列入受威脅「瀕危」物種名單裡。

為了追蹤Néria的動向，Athénas中心在野放當天逾10名人員的見證下，在母大山貓的脖子上繫上全球定位系統發送器，期望這條項鍊可以幫助牠躲過人類的威脅，順利活下來。

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