普悠瑪事故疑人為釀禍　ATP被關閉無法傾斜過彎致出軌？！　 

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）普悠瑪列車事故釀嚴重死傷，外傳可能是ATP（Automatic Train Protection，列車自動防護系統）被關閉或故障有關，台鐵主秘朱來順今天表示，目前還沒有證據顯示是否ATP有問題。不過台鐵也證實事發前司機曾多次反映氣壓不足。

​台鐵普悠瑪號昨(21)日發生嚴重翻覆出軌，今(22)日中午台鐵局長鹿潔身向記者證實ATP（列車自動防護系統）遭到關閉。但根據聯合報導，接獲記者再次致電詢問為何未依規定啟動雙人乘務？鹿潔身改口這次只是「懷疑」ATP被關閉，強調正由鐵道局與檢調單位調查，需調出該司機員所有通聯與通話紀錄，再對外說明。

台鐵局長鹿潔身今(22)日中午接受《蘋果》訪問時一度證實，昨出軌普悠瑪號駕駛的確主動向調度員通報要關閉ATP，根據規定，關閉ATP後，需與各站落實呼喚應答機制，並依速行駛，為何會發生超速情況，目前正由鐵道局和檢調調查，台鐵已著手調出該駕駛員的所有通聯和通話紀錄。

鹿潔身下午受訪則改口表示，肇因仍要依鐵道局調查結果為主，台鐵內部懷疑是ATP自動防護系統被關閉，從出軌情況判斷有可能，駕駛員向調度員通報ATP要關閉，僅是單方說詞，該案牽涉人命，要很慎重，應調通聯記錄查證，且很多資料都要判讀，包括原先駕駛行為的所有紀錄，該案須等調查結果出爐後，若有結果就會公布。

聯合指出，2007年6月15日造成5死17傷慘劇的宜蘭大里車站火車對撞，就是ATP故障導致自動防護、煞車功能無法啟用，駕駛緊急踩煞車降速已來不及，最終撞上電聯車。知情人士指出，大里事故之後，台鐵承諾若ATP故障關閉，就必須啟動雙人乘務。

此外，阻風泵作用為輔助列車正常運作，台鐵列車系統故障容易「牽一髮動全身」，是否在維修期間就有問題？報導認為交通部必須全面檢視。

另根據蘋果報導，​台鐵普悠瑪號昨(21)日發生嚴重翻覆出軌事故，台鐵局長鹿潔身昨晚第一時間已向交通部長吳宏謀口頭請辭，鹿潔身表示，他作為下屬，一定要負責任。

鹿潔身表示，部長指示他現階段先把旅客善後、 行車復建處理好，台鐵也會朝向3天內雙線通車目標努力。

據知情人士透露，當時列車出現阻風泵其中一組故障，影響動力不足，列車頻發生煞停，但不至於造成出軌，路線巡查紀錄也正常，恐怕是列車ATP自動防護系統疑故障或遭關閉，加上據傳當時列車時速超過130公里，超過速限65公里，目前恐怕肇因為車輛和人為因素機率較高。

台鐵今(22)日記者會證實，普悠瑪號出軌前近半小時，駕駛多次通報阻風泵動力不足導致煞停，過宜蘭後則未再通報，之後就發生出軌，但阻風泵僅會導致降速和停車，不會發生出軌。

台鐵今也指出，該列普悠瑪號出車前ATP並未故障，昨出軌時超速，ATP卻未作用，人為關閉可能性攀升。